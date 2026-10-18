Ahmet Yağan, Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 86 kiloda gümüş madalya kazandı

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Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 86 kiloda mücadele eden Ahmet Yağan, gümüş madalyanın sahibi oldu.

ABD'nin Las Vegas kentindeki organizasyonda Ahmet Yağan, ilk turda İranlı Reza Aliakbar Afshar'ı 7-1, ikinci turda Meksikalı Kevin Ozmar de Leon Trevino'yu 10-0 teknik üstünlükle mağlup etti.

Çeyrek finalde Ermeni Razmik Yepremyan'ı 3-1 ile geçen milli güreşçi, yarı finalde de Moldovalı Eugeniu Mihalcean'ı 3-2 yenerek adını finale yazdırdı.

Finalde 2025 23 yaş altı dünya ve Avrupa şampiyonu Rus Arsen Balaian ile karşı karşıya gelen Ahmet Yağan, rakibine mağlup olarak gümüş madalya aldı.

Türkiye'yi serbest stil 57 kiloda temsil eden milli güreşçi Bekir Keser, finale yükseldi. Bekir, altın madalya maçında Kazak Merey Bazarbayev ile karşılaşacak.

Kaynak: AA