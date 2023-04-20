YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (6)

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.
Milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:
BURSA İLİ 1 NOLU SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HÜSAMETTİN.
|AKYILDIZ
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|2
|AHMET
|AYDIN
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|3
|YUSUF
|CESUR
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|4
|ESRA
|AKYILDIZ DEMİR
|YÜKSEK
|İÇMİMAR
|5
|MÜCAHİT
|ENSAR
|ORTA
|BİLİŞİM
|6
|BURAK
|DEMİREZEN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|7
|HİLAL
|ÖNDER BAĞSAR
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|8
|ÖMER
|AYDIN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|9
|EMRE
|COŞKUNSEVER
|YÜKSEK
|TURİZM SEYAHAT
|10
|ÖMER
|TAŞDEMİR
|ORTA
|ÖĞRENCİ
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET MAHSUM
|ÇELEBİ
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|2
|CAHİT
|UÇKUN
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|MUHAMMED
|OFLAS
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|4
|TUNCEL
|CAYHAN
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|SAİD ALİ
|KUŞ
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|6
|SERHAT
|EKİNCİ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|7
|BURKAY
|EREN
|ORTA
|İŞÇİ
|8
|ŞEYHMUS MURAT
|AKÇAN
|İLK
|SERBEST/ÖZEL
|9
|İLYAS
|GÜLER
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|10
|MEHMET
|TOPRAK
|YÜKSEK
|İŞÇİ
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SAMET
|TOPSEVER
|YÜKSEK
|OTOMOTİV İŞÇİSİ
|2
|HEDİYE
|DEMİR
|İLK
|TEKSTİL İŞÇİSİ
|3
|TUNCER
|ÇOLAK
|ORTA
|METAL İŞÇİSİ
|4
|DERMAN
|GÜNDOĞDU
|İLK
|İŞÇİ
|5
|GÖKHAN
|HAYAT
|YÜKSEK
|TURİZM İŞÇİSİ
|6
|SEVİL
|ÖZKUL
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|7
|GÜLSEV
|DİRİK
|YÜKSEK
|EMEKLİ HEMŞİRE
|8
|MUHARREM
|YALÇIN KAYA
|ORTA
|BİLİŞİM EMEKÇİSİ
|9
|SEMİH
|HASTÜRK
|ORTA
|TEKSTİL İŞÇİSİ
|10
|ALİ SERHAT
|CİZRELİOĞULLARI
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BERKAY
|ÇELEN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|DİRENCAN
|KIRLANGIÇ
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|ÖZGÜR
|YURTSEVER
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|4
|MERİÇ
|BASA
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|5
|SEVCAN
|BAĞLAN
|YÜKSEK
|SOSYOLOG
|6
|FATİH KAAN
|KAVUŞAN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|7
|YURDAGÜL
|SALDIRAN
|ORTA
|EMEKLİ
|8
|ZAFER
|ATUN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|9
|EKREM YAVUZ
|BALTA
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|10
|DENİZ
|KOCABOĞA
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
SOL PARTİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BARIŞ
|DİNGA
|YÜKSEK
|TACİR
|2
|ŞENGÜL
|DEMİRBAŞ KALKANLI
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|3
|EMEL
|DİDİR
|İLK
|İŞÇİ
|4
|İBRAHİM
|PEHLİVAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|FERRUH
|YILMAZ
|YÜKSEK
|ENDÜSTRİYEL TASARIMCI
|6
|HANIM
|TOPAL
|ORTA
|EMEKLİ
|7
|NACİ
|YÜKSEL
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|8
|YASER
|LAÇİN
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|9
|ÖMÜR
|YILDIZ
|YÜKSEK
|VETERİNER
|10
|KUDRET
|GÖZÜTOK
|YÜKSEK
|AVUKAT
GENÇ PARTİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TUNÇER
|MUTLU
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|SERKAN
|MARAL
|ORTA
|İŞLETME
|3
|NAİL
|ZEYBEK
|İLK
|EMEKLİ
|4
|DAVUT
|AYVAZ
|ORTA
|BİLİRKİŞİ
|5
|EKREM
|ORTALIK
|ORTA
|EMEKLİ
|6
|DUYGU
|AKBULUT
|YÜKSEK
|SERBEST
|7
|SEVGİ
|BOZ
|ORTA
|DIŞ TİCARET
|8
|MİKAİL
|KIZGIN
|ORTA
|TEKNİSYEN
|9
|İBRAHİM
|KARACA
|ORTA
|MUHASEBE
|10
|MERVE
|ÖZDEMİR
|ORTA
|DİJİTAL PAZARLAMA UZMANI
MEMLEKET PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖZCAN
|ÖZEL
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|2
|RUŞEN
|SEVER
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|DEREN PAKİZE
|KARAKAYA
|İLK
|İŞ İNSANI
|4
|ÜMİT
|AKKUŞ
|ORTA
|EMEKLİ
|5
|CEVDET
|ŞEN
|İLK
|İŞLETMECİ
|6
|ALP
|GÜMÜŞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|7
|ZEYNEP
|GÖKMEN
|YÜKSEK
|PSİKOLOG
|8
|UMAR BATINAY
|EREĞİLMEZ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|9
|ALİ KAĞAN
|ASLANOĞLU
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|10
|BERKAY
|DESOVALI
|ORTA
|ÖĞRENCİ
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|EKREM
|ALFATLI
|YÜKSEK
|YMM
|2
|İSMAİL
|DEMİR
|ORTA
|ESNAF
|3
|HARUN
|ÇİÇEK
|YÜKSEK
|İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ
|4
|ŞABAN
|DEMİR
|ORTA
|SERBEST
|5
|KEMAL
|AKYILDIZ
|İLK
|TORNACI
|6
|İSMAİL
|ASLAN
|ORTA
|KALIP USTASI
|7
|NAİL
|ARTUÇ
|ORTA
|EMEKLİ
|8
|MEHMET ERHAN
|ALTAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|9
|KADRİYE
|ÖZ
|İLK
|İŞ KADINI
|10
|MEHMET CAN
|ÖZER
|ORTA
|TESİSAT
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|EFKAN
|ALA
|YÜKSEK
|VALİ
|2
|REFİK
|ÖZEN
|YÜKSEK
|GIDA MÜHENDİSİ
|3
|AHMET
|KILIÇ
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ (İNŞAAT)
|4
|EMİNE
|YAVUZ GÖZGEÇ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|MUSTAFA
|YAVUZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|AHMET
|YILDIZ
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ (GENEL)
|7
|İRFAN
|AKKAYA
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ (İNŞAAT)
|8
|ÖMER FARUK
|TEMİZTÜRK
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ (GENEL)
|9
|SEMİH
|PEKSERT
|YÜKSEK
|ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
|10
|MİHRİMAH
|KOCABIYIK
|YÜKSEK
|ÇEVRE MÜHENDİSİ
YENİDEN REFAH PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET
|ALTINÖZ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|AHMET
|GÖK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|KENAN
|YIRIKOĞULLARI
|İLK
|ESNAF
|4
|YUNUS
|KOÇAK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|5
|NECATİ
|ASLAN
|İLK
|SERBEST MESLEK
|6
|SERAP
|BİLGİN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|7
|MUHAMMED FATİH
|ŞAHİNLER
|ORTA
|YÖNETİCİ
|8
|ALİ
|YAVAŞ
|YÜKSEK
|MALİYECİ
|9
|MUSTAFA
|PEHLİVAN
|ORTA
|İMAM
|10
|SEYFULLAH
|KARAKAYA
|ORTA
|MÜTEAHHİT
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İSMET
|BÜYÜKATAMAN
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|2
|AHMET
|BEYGİRCİ
|YÜKSEK
|MÜTEAHHİT
|3
|YAŞAR
|TÜRK
|YÜKSEK
|KAMU GÖREVLİSİ
|4
|KORKUT
|AKTAŞ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|5
|METİN
|ÇORAKLİ
|YÜKSEK
|ELEKTRİK / ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
|6
|CANAN
|TARÇIN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|7
|RİDVAN
|KILIÇOĞLU
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|8
|OSMAN
|YORULMAZ
|YÜKSEK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|9
|EROL
|COMART
|YÜKSEK
|TIP DOKTORU
|10
|TUĞBA
|ŞENTÜRK YILMAZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CEYLAN
|EROL ERDOĞAN
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|2
|CAHİT
|KIRKAZAK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|SÜMBÜL
|ORHAN
|İLK
|EV KADINI
|4
|KEMALETTİN
|YILDIZ
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|5
|SELVİ
|KALIR
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|ALİ
|SUNGUR
|ORTA
|SERBEST
|7
|ABDULKADİR
|BAYDUR
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|8
|MEHMET ALİ
|DOĞU
|YÜKSEK
|PSİKOLOG
|9
|BERKAY
|AKKUŞ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|10
|SERHAT
|ÇELİK
|ORTA
|İŞÇİ
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MAHMUT HAKAN
|KOÇAK
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|2
|HELİN
|İLCEK
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|3
|ERHAN
|İMRALI
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|4
|SELAHADDİN HABİB
|GÖBELEZ
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|5
|TİMUR
|TORGAY
|YÜKSEK
|DANS VE SAHNE YÖNETMENİ
|6
|EYLEM GÜN
|GÜNEŞ
|YÜKSEK
|JOKEY
|7
|SUAT
|ŞENOCAK
|ORTA
|GAZETECİ
|8
|BUSE NUR
|ÇOBAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|9
|ADİL MURAT
|DEMİRHAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|10
|REFAYİ
|REFAYİOĞLU
|YÜKSEK
|KİMYACI
ADALET BİRLİK PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GÜROL
|ARSLAN
|ORTA
|SERBEST
|2
|NAZİFE
|ARSLAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|SERCAN
|BİÇER
|ORTA
|SERBEST
|4
|CEYHUN
|ALTIPARMAK
|ORTA
|SERBEST
|5
|ALİ
|KÖSE
|ORTA
|SERBEST
|6
|EROL
|ÇEVİK
|ORTA
|SERBEST
|7
|BÜLENT
|TURGUT
|ORTA
|SERBEST
|8
|MUSTAFA
|ÖZER
|ORTA
|SERBEST
|9
|ERDİNÇ
|AYYILDIZ
|ORTA
|SERBEST
|10
|AHMET
|BOZKURT
|YÜKSEK
|SERBEST
ANAVATAN PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA MUZAFFER
|NİŞANCI
|ORTA
|İŞ ADAMI
|2
|RECEP
|TERZİOĞLU
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|3
|HACİBEY
|KESKİN
|ORTA
|EMEKLİ
|4
|ALİ
|DÖNMEZ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|5
|BÜLENT
|SUAYİŞ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|6
|ERMAN
|YILGIN
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|7
|İBRAHİM
|PEHLİVANOĞLU
|İLK
|SERBEST MESLEK
|8
|BÜLENT
|TETİK
|İLK
|SERBEST MESLEK
|9
|SEVİLAY
|USTA
|İLK
|İŞ ADAMI
|10
|BAHRİ
|YÜKSEL
|ORTA
|SERBEST MESLEK
YENİLİK PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ERDAL
|ÇEVİK
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|YELİZ
|YAĞLI
|YÜKSEK
|SAĞLIKÇI
|3
|EBRU
|GÜVENÇ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|4
|HARUN
|ÖZBİRİNCİ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|5
|MEVLÜT
|KAYA
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|6
|PERİHAN
|ÖKSÜZ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|7
|BÜLENT
|RİM
|İLK
|SERBEST MESLEK
|8
|ALİCAN
|KIRBAŞ
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|9
|MEHMET
|KOYUNCU
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|10
|MEHMET EMİN
|KAYA
|ORTA
|SERBEST MESLEK
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GÖKSEL
|SÖĞÜT
|YÜKSEK
|HEMŞİRE
|2
|HÜSEYİN
|GÜRKAN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|MUHAMMED
|AYDIN
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|LÜTFÜ
|KURTULUŞ
|İLK
|İŞÇİ
|5
|ŞAHİN
|ÖZEN
|İLK
|İŞÇİ
|6
|İLKNUR
|HIZAL
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|ALİ
|TÜRKKAN
|ORTA
|İŞÇİ
|8
|FATMA
|SERT
|ORTA
|İŞÇİ
|9
|ŞAZİYE
|BEDİR
|İLK
|İŞÇİ
|10
|NECDET
|SAYILGAN
|ORTA
|İŞÇİ
MİLLİ YOL PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MESUT
|ÇİFCİ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|İMAM
|BULUT
|ORTA
|EMLAKÇI
|3
|DİLEK
|KOKSALMIŞ
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|4
|EMİN
|YALÇIN
|İLK
|SERBEST MESLEK
|5
|BANU
|KÖKENER
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|6
|HALİM
|AKTAŞ
|ORTA
|GRAFİKER
|7
|ALİ ONUR
|ATAK
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|8
|MURAT
|TAŞPINAR
|İLK
|FIRINCI
|9
|FATİH
|YILMAZ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|10
|UFUK
|ÖZCAN
|ORTA
|TEKNİSYEN
VATAN PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|DİLEK
|ÇINAR
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|2
|MUSTAFA ENVER
|YILMAZ
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|3
|ERCÜMENT
|TEZEL
|ORTA
|ESNAF
|4
|SEVİM
|EROL
|ORTA
|EMEKLİ
|5
|ERDAL
|SUSUZ
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|6
|ASLAN
|İNCEYÜREK
|İLK
|ESNAF
|7
|RİFAT
|NARHIN
|İLK
|ESNAF
|8
|ELİF
|GÖKKUŞ
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|9
|İSMAİL
|TIKIR
|YÜKSEK.
|İŞÇİ
|10
|ŞÜKRAN
|KURTİŞ
|İLK
|EV HANIMI
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KAYIHAN
|PALA
|YÜKSEK
|TIP DOKTORU, ÖĞRETİM ÜYESİ
|2
|NURHAYAT
|ALTACA KAYIŞOĞLU
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|MEHMET
|ATMACA
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|4
|İSMET
|KARACA
|YÜKSEK
|TURİZM İŞLETME
|5
|JÜLİDE
|AKKÖPRÜ
|YÜKSEK
|GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ
|6
|ALPASLAN
|YILDIZ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|7
|ENGİN TAMER
|DEDE
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|8
|SERKAN
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|AÇIK HAVA REKLAM - İŞ İNSANI
|9
|ÖZGÜR
|YILDIZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|10
|CANAN
|AKIN ERDEM
|ORTA
|MUHTAR
İYİ PARTİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YÜKSEL SELÇUK
|TÜRKOĞLU
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|2
|SEVİNÇ
|ATABAY
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|3
|YÜKSEL
|YILMAZ
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|4
|ŞEYDA
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|YAHYA
|BAHADIR
|YÜKSEK
|DOKTOR
|6
|BİRGÜL
|YILDIZ GÜNAY
|YÜKSEK
|SOSYAL BİLİMCİ
|7
|RESÜL
|KAPLAN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|8
|ÖZGÜR
|ŞİMŞEK
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|9
|EVREN
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|DOKTOR
|10
|FEYZA
|TEMEL
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
ADALET PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SALİH
|AYYILDIZ
|ORTA
|SERBEST
|2
|BURCU
|SAYGILI ER
|ORTA
|SERBEST
|3
|CEM
|ŞARAPLI
|ORTA
|SERBEST
|4
|AYHAN
|BACIOĞLU
|İLK
|SERBEST
|5
|İBRAHİM
|YILDIRIM
|İLK
|SERBEST
|6
|FİKRİ
|BERAN
|ORTA
|SERBEST
|7
|SALTUĞ ZİYA
|MORGİL
|ORTA
|SERBEST
|8
|ENGİN
|URGANCI
|ORTA
|SERBEST
|9
|İSMAİL
|SEVİNÇ
|ORTA
|SERBEST
|10
|HARUN
|ERDOĞAN
|ORTA
|SERBEST
ZAFER PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BAYRAM
|KAZANCI
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|MEHMET OKAN
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|TIP DOKTORU
|3
|ERTUĞRUL
|KARA
|YÜKSEK
|EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRÜ
|4
|BEHLÜL
|ERKİN
|İLK
|SANAYİCİ
|5
|AHMET
|SEVİNÇ
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|6
|ŞÖHRET FUNDA.
|ŞİMŞEK
|YÜKSEK
|KİMYAGER
|7
|AHMET
|BAYER
|YÜKSEK
|DENİZCİ
|8
|ZEYNEP
|BATMAZ
|YÜKSEK
|EV HANIMI
|9
|UĞUR EMİRHAN
|AYÇİÇEK
|YÜKSEK
|SİYASET BİLİMCİ
|10
|HALİL İBRAHİM
|YAŞAR
|ORTA
|OTOMOTİV
BAĞIMSIZ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖNDER
|ÜNLÜSOY
|ORTA
|SERBEST TİCARET
|2
|OSMAN ONAT
|ÇETİN KAYA
|YÜKSEK
|GRAFİK TASARIMCI
|3
|OKTAY
|ÇINAR
|İLK
|SERBEST MESLEK
BURSA İLİ 2 NOLU SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ABDURRAHMAN
|ÖNDER
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|ALİ
|MATIŞLI
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|3
|EBUBEKİR
|BALLI
|ORTA
|ESNAF
|4
|ARİF
|ERBATUR
|ORTA
|TEKNİSYEN
|5
|FATİH
|DEMİR
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|6
|LOKMAN
|DAĞ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|7
|HALİS BURHAN
|ÇİL
|YÜKSEK
|İMALAT
|8
|CEMİL
|OKUR
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|9
|MUSTAFA TEYFİK
|AKSOY
|YÜKSEK
|EMLAKÇI
|10
|SALİM
|DEMİREZEN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GÜLŞEN
|ÇETİN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|MUSTAFA YILDIRIM
|OFLAS
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|CİHAN
|CAYHAN
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|ÖZGÜR
|EREN
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|5
|BARIŞ
|ÖZDEMİR
|İLK
|İŞÇİ
|6
|ZEYNEP
|AKGÜL
|İLK
|EV KADINI
|7
|İSMET
|ARSLAN
|İLK
|EMEKLİ
|8
|EVİN
|TAN
|ORTA
|İŞÇİ
|9
|HELİN
|BALKAN
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|10
|HALİT
|DEMİR
|İLK
|İŞÇİ
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FIRAT CAN
|GÜNGÖR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|ASUMAN TANJU
|HÜRCAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ ADLİYE MEMURU
|3
|İSMAİL
|ÖZSOY
|ORTA
|ŞOFÖR
|4
|BARIŞ
|ERAKKUŞ
|ORTA
|METAL İŞÇİSİ
|5
|ULAŞ
|BAŞOĞLU
|ORTA
|METAL İŞÇİSİ
|6
|YENAL
|ÇINAR
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|7
|ULAŞ
|ACAR
|ORTA
|AVM İŞÇİSİ
|8
|UĞUR
|ÇATALTEPE
|ORTA
|İŞÇİSİ
|9
|NURETTİN
|ATIŞ
|İLK
|KASAP
|10
|ERTAŞ
|ŞAHİN
|ORTA
|GARSON
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FULYA
|DURAK ASLAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|SAMED
|BALÇIK
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|3
|ÖZGÜR BARAN
|ÜNAL
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|CİHAN
|İLTER
|YÜKSEK
|ESNAF
|5
|AHMET
|KARADAŞ
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|FURKAN NEJDET
|İNCEDERE
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|7
|EFE
|ERDEM
|YÜKSEK
|AŞÇI
|8
|MEHMED YUŞA
|ERGÜVEN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|9
|HÜSEYİN
|GÜLŞEN
|ORTA
|İŞÇİ
|10
|DOĞUKAN
|BAYBARS
|ORTA
|ÖĞRENCİ
SOL PARTİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NECLA
|GÜL
|ORTA
|YÖNETİCİ
|2
|SEVGİYE
|ÖZMEN
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|EMİN
|BURTA
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|4
|ERKAN
|YILMAZ
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|5
|HÜSEYİN
|DOĞAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|6
|KORAY ASLAN
|TAŞ
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|7
|HASAN
|ÇAVUŞOĞLU
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|8
|BÜLENT
|MACİT
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|9
|CENGİZ
|YÜCEL
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|10
|GÜRDAL
|YİĞİT
|ORTA
|İŞÇİ
GENÇ PARTİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|RAMAZAN
|BIDIRDI
|ORTA
|ESNAF
|2
|SERKAN
|TEKYILDIK
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|3
|EMRE
|KUTLU
|ORTA
|SOSYAL MEDYA UZMANI
|4
|ATİKE
|KAYA
|İLK
|ESNAF
|5
|ZEKİ
|LAÇİN
|ORTA
|OTO TAMİRCİSİ
|6
|TUĞBA
|MERCAN MARAL
|YÜKSEK
|İŞLETME MÜDÜRÜ
|7
|İBRAHİM
|KURT
|ORTA
|ESNAF
|8
|NEJDET
|BİLGİŞ
|İLK
|DANIŞMAN
|9
|KADRİ GÖKHAN
|ÖLMEZ
|YÜKSEK
|YATIRIM DANIŞMANI
|10
|ADEM
|AKAY
|ORTA
|ESNAF
MEMLEKET PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖMER
|KAYIR
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|MESUT
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|YASEMİN
|SOYDAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|4
|İLKER
|KILIÇ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|DOĞAN
|YILDIZ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|6
|İLKER
|ÇEVİK
|YÜKSEK
|PSİKOLOG
|7
|MUSTAFA ALPER
|ŞEKER
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|8
|RÜYA
|ÖZDEN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|9
|HAMİT BURAK
|ŞAKAR
|YÜKSEK
|BASIN
|10
|UMUT CİHAN
|KAYGISIZ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CEYHAN
|İNCİ
|ORTA
|ACENTACI
|2
|SELAHATTİN
|ÇELT
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|AYDAN
|AYHAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|KADİR
|TAŞ
|ORTA
|TEKSTİL
|5
|HASAN
|USLU
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|6
|İSMAİL
|ERDEM
|ORTA.
|MUHASEBECİ
|7
|SONER
|GEMLİK
|İLK
|KAMU ÇALIŞANI
|8
|HÜSEYİN
|YENİDOĞAN
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|9
|SERDAR
|KOÇAK
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|10
|OZAN
|AYDIN
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA
|VARANK
|YÜKSEK
|BÜROKRAT
|2
|AYHAN
|SALMAN
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|3
|OSMAN
|MESTEN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|EMEL
|GÖZÜKARA DURMAZ
|YÜKSEK
|ÇEVRE MÜHENDİSİ
|5
|MUHAMMET MÜFİT
|AYDIN
|YÜKSEK
|ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
|6
|MUSTAFA
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|HUKUKÇU
|7
|FUAT
|ALPASLAN
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ (GENEL)
|8
|SÜLEYMAN
|ÇELİK
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|9
|ASUMAN
|AKÇAY SAKALLI
|YÜKSEK
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|10
|MUSTAFA
|KAYA
|YÜKSEK
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
YENİDEN REFAH PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NAİM
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|2
|İBRAHİM
|VİDİNLİOĞULLARI
|ORTA
|SİGORTA BROKERİ
|3
|GÖZDE
|ÇELİK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|ÜMİT
|YILGIN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|5
|CELALETTİN
|ERGÜN
|ORTA
|MUHASEBECİ
|6
|ERGİN
|YILMAZ
|YÜKSEK
|TÜCCAR
|7
|FEHİM
|TOPÇU
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|8
|KADRİYE
|SAYIN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|9
|NİMETULLAH
|NARMAN
|ORTA
|FİNANS UZMANI
|10
|MEHMET
|KULE
|ORTA
|ÇİFTÇİ
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FEVZİ
|ZIRHLIOĞLU.
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|MUHAMMET
|TEKİN
|ORTA
|YÖNETİCİ
|3
|AYHAN
|ÖNAL
|YÜKSEK
|ECZACI
|4
|BİLAL
|DOĞAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|5
|AHMET
|ERASLAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|6
|ALİ
|BAHADIR
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|7
|AYDIN
|SANCAR
|YÜKSEK
|KAMU GÖREVLİSİ
|8
|ALPARSLAN
|KARAASLAN
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|9
|GAMZE NUR
|SARGIN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|10
|GÜLSEREN
|ÖZBEK
|YÜKSEK
|SAĞLIK TEKNİKERİ
YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NECDET
|İPEKYÜZ
|YÜKSEK
|HEKİM
|2
|AYTEN
|AVDAN
|ORTA
|SERBEST
|3
|RASİM
|ÇELİK
|ORTA
|SERBEST
|4
|EYLEM
|DİNDAROĞLU
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|5
|KEMAL
|DOĞAN
|İLK
|İŞÇİ
|6
|MELEK
|YALÇINER
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|BAHAR
|TOPRAK
|ORTA
|İŞÇİ
|8
|HAKİM
|TOKMAK
|ORTA
|İŞÇİ
|9
|MAZLUM
|TAŞ
|ORTA
|İŞÇİ
|10
|MEHMET BURAK
|KOYUNCU
|ORTA
|İŞÇİ
ADALET BİRLİK PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|UĞUR
|YAVUZ
|ORTA
|SERBEST
|2
|DOĞAN
|KILIÇ
|İLK
|SERBEST
|3
|MÜMİN
|SOYBELLİ
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|DURDU
|AKÇA
|ORTA
|SERBEST
|5
|HADİYE
|ÖZDEMİR
|ORTA
|SERBEST
|6
|FURKAN
|GİZLENCİ
|YÜKSEK
|SERBEST
|7
|HÜSEYİN
|AKDOĞAN
|İLK
|SERBEST
|8
|EBRAR PINAR
|AKDEMİR
|ORTA
|SERBEST
|9
|TUĞÇE
|ÇETİN
|ORTA
|SERBEST
|10
|EZGİ
|DOĞAN
|ORTA
|SERBEST
ANAVATAN PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İLYAS
|BALCI
|İLK
|ESNAF
|2
|YILMAZ
|GÖNÜL
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|KUDRETTİN
|DURUKAN
|İLK
|SERBEST MESLEK
|4
|İRFAN
|BALİ
|İLK
|SERBEST MESLEK
|5
|ÜNZÜLE
|TETİK
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|6
|TANER
|EKİM
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|7
|AHMET
|YILGIN
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|8
|MUTLU
|KESKİN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|9
|TAYFUN
|ERMAN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|10
|HÜSEYİN EREN
|MIZRAK
|ORTA
|ÖĞRENCİ
YENİLİK PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SADİ
|İZCİ
|YÜKSEK
|BİLİŞİMCİ
|2
|YILMAZ
|AKMAN
|İLK
|ESNAF
|3
|ABDURRAHMAN
|ÖZER
|ORTA
|MUHASEBECİ
|4
|SONGÜL
|AYDIN
|İLK
|EV HANIMI
|5
|SERVET
|İZCİ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|6
|DİLEK
|KÖSEOĞLU
|YÜKSEK
|BİLGİSAYAR PROGRAMCISI
|7
|ALPER
|ARSLAN
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|8
|ALEYNA
|GÜVEN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|9
|MERT
|ARSLAN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|10
|EYYÜP
|KIŞ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HALİL
|AĞIRGÖL
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|MEHMET
|GÜLTEPE
|İLK
|İŞÇİ
|3
|YUSUF
|DİKMEN
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|GÜLİSTAN
|ÇELİK
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|KENAN
|DUMLUDAĞ
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|ARİFE
|KURTULUŞ
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|BAŞAK
|AYDIN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|8
|EYLEM BAŞAR
|SÖĞÜT
|YÜKSEK
|SİYASET BİLİMCİ
|9
|METİN
|ŞEKER
|ORTA
|İŞÇİ
|10
|DOĞUŞ ZAFER
|BAĞLAMA
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
VATAN PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET
|ALANBEL
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|2
|FERHAT
|YILDIZ
|YÜKSEK
|MÜTEAHHİT
|3
|MEHMET MAHİR
|PARILTAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|4
|ERKAN YÜCEL
|SEYTİN
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|5
|EMİRCAN
|FIRINCI
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|6
|HÜLYA
|KARA
|ORTA
|EMEKLİ
|7
|HÜSEYİN
|ERTAŞ
|ORTA
|EMEKLİ
|8
|DURSUN
|ÇETİN
|İLK
|EMEKLİ
|9
|SÜZAN
|ERCAN
|İLK
|EMEKLİ
|10
|CUMA
|ÇİMEN
|ORTA
|HALKOYUNLARI EĞİTMENİ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HASAN
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
|2
|CEMALETTİN KANİ
|TORUN
|YÜKSEK
|TIP DOKTORU
|3
|ORHAN
|SARIBAL
|YÜKSEK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ - ÇİFTÇİ
|4
|ERKAN
|DÖNMEZ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|5
|ŞAHİN
|SEVİNÇ
|ORTA
|TURİZM
|6
|FUNDA
|TÜRKCOŞ PEKİNER
|YÜKSEK
|ECZACI
|7
|ENDER
|TEKE
|ORTA
|ÇİFTÇİ - İŞ İNSANI
|8
|HURİYE CANAN
|ÇELİK TUNAR
|ORTA
|MALİ MÜŞAVİR
|9
|MEHMET ÖNDER
|MUTLU
|YÜKSEK
|AVUKAT
|10
|SEDA
|BOZDAĞ GÜZELKAYA
|YÜKSEK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
İYİ PARTİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HASAN
|TOKTAŞ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|İBRAHİM
|ALAGÖZ
|ORTA
|İŞ ADAMI
|3
|ORHAN
|ÖZER
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|4
|SERMİN
|CAN ÖZENSOY
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|5
|ERDAL
|AY
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|6
|HATİCE
|DENİZ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|7
|ZAFER
|MİLLİ
|YÜKSEK
|KİMYAGER
|8
|OSMAN ATALAY
|AKMAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|9
|ENVER
|YENİÇERİ
|YÜKSEK
|ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
|10
|DİLEK
|DURAK
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
ADALET PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SÜLEYMAN
|KÜÇER
|ORTA
|SERBEST
|2
|UMUT
|KÖSE
|YÜKSEK
|DİŞ HEKİMİ
|3
|UĞUR
|GÜÇLÜ
|İLK
|SERBEST
|4
|EMRAH
|ÖGE
|ORTA
|AYAKKABICI
|5
|AYSEL
|TÜVER
|ORTA
|SERBEST
|6
|NİYAZİ
|KÜÇER
|ORTA
|SERBEST
|7
|UFUK
|MURATOĞLU
|ORTA
|SERBEST
|8
|HASAN
|DENİZ
|YÜKSEK
|SERBEST
|9
|ŞİNASİ
|ÇİFTÇİ
|ORTA
|SERBEST
|10
|SEYİDE
|ÜNAL
|YÜKSEK
|SERBEST
ZAFER PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CEZMİ
|POLAT
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|MAHMUT
|KARA
|YÜKSEK
|ESNAF
|3
|ÖZER
|DOĞRU
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|4
|EMRAH
|YAŞAR
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|5
|SEVİNÇ
|MUHAMMED
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|MELİH
|ŞEN
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|7
|ONUR
|TURHAN
|ORTA
|SERBEST
|8
|MERYEM
|CAN
|ORTA
|MUHASEBE
|9
|TÜRKER
|TÜRKSEVER
|YÜKSEK
|MAKİNA MÜHENDİSİ
|10
|MURAT
|ÇAKMAK
|ORTA
|YÖNETİCİ
BAĞIMSIZ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KEMAL
|TÜFENK
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|SALİCAN
|MUSTAFA
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
ÇANAKKALE İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA
|ÇETİNKAYA
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|2
|İBRAHİM HALİL
|SİPAHİ
|YÜKSEK
|SUBAY
|3
|SÜLEYMAN
|GÖYCINCIK
|ORTA
|MUHASEBECİ
|4
|SEYHAN
|TAŞTEPE
|ORTA
|TURİZMCİ
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SULTAN
|SÖYLEMEZ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|FİRDES
|YORULMAZ
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|ROJWAN
|BAYKARA
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|4
|ALİ
|BENER
|İLK
|İŞÇİ
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NEVİN
|ASLAN
|ORTA
|İŞSİZ
|2
|EFTAL
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|HEKİM
|3
|ÖMER
|ÜSTÜN
|ORTA
|DÖŞEME İŞÇİSİ
|4
|REYHAN
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|YAZAR
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YUSUF
|ÇAKAR
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|MEHMET HADİ
|DEMİR
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|3
|ZANA
|ÖZKAN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|4
|SERAP
|ÇETİNKAYA
|İLK
|İŞÇİ
SOL PARTİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SELAHATTİN
|YAĞCI
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|HAYRİYE
|EKİN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|ZUHAL
|DEMİRTAŞ
|ORTA
|EMEKLİ
|4
|ENGİN
|AYFER
|ORTA
|EMEKLİ
GENÇ PARTİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FEVZİ
|CENGİZ
|İLK
|ESNAF
|2
|FERHUNDE RUHAN
|BAŞARIR
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|HÜSNÜ
|KINASAKAL
|İLK
|EMEKLİ
|4
|İSMAİL
|ÖZÇELİK
|ORTA
|DÖŞEMECİ
MEMLEKET PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYÇAN
|ATALAY
|YÜKSEK
|SOSYAL HİZMETLER UZMANI
|2
|ATALAY
|SEÇKİN
|YÜKSEK
|MÜTEAHHİT
|3
|İLKNUR
|İNCE
|ORTA
|HEMŞİRE
|4
|TALHA
|YILMAZ
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|LEVENT
|ÇAVUŞ
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|DAVUT
|AYDIN
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|MUHAMMED ALİ
|DAĞ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|4
|ENES
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|TEKNİKER
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYHAN
|GİDER
|YÜKSEK
|TARIM EKONOMİSİ
|2
|JÜLİDE
|İSKENDEROĞLU
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|3
|NAZIM HİKMET
|KESKİ NER
|YÜKSEK
|DİŞ HEKİMİ
|4
|HALİL ZAHİT
|MERT
|YÜKSEK
|SERAMİK TEKNİSYENİ
YENİDEN REFAH PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CAHİT
|BOLELLİ
|ORTA
|ESNAF
|2
|KADİR
|PEHLİVANOĞLU
|ORTA
|İŞ ADAMI
|3
|SERKAN
|KURU
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|YÜKSEL
|ÜSTÜN
|ORTA
|İŞ İNSANI
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SITKI
|KEÇECİ
|YÜKSEK
|VETERİNER HEKİM
|2
|NAHİT
|ÖZKAN
|YÜKSEK
|VETERİNER HEKİM
|3
|HASAN
|BABADAĞLl
|ORTA
|EMEKLİ
|4
|FATİH
|ŞAHİN
|ORTA
|MÜTEAHHİT
YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ADİLE
|YALÇIN
|İLK
|ESNAF
|2
|SİNAN
|EKİNCİ
|ORTA
|ESNAF
|3
|SEDA
|ALÇINAR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|ERGİN
|FİDAN
|ORTA
|EMEKLİ
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYFER
|GÖL
|YÜKSEK
|BİYOLOJİ
|2
|REYHAN
|ÇALIŞKAN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|3
|ONUR
|BAYTAR
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|4
|DORUK ULAŞ
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
ADALET BİRLİK PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ERHAN
|PİLİÇÇİ
|ORTA
|SERBEST
|2
|NİHAL
|ÇAKIRER
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|TAYYAR
|ÇAKMAK
|ORTA
|SERBEST
|4
|CANBERK
|ÇAKIRER
|YÜKSEK
|SERBEST
ANAVATAN PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BAYRAM
|KORKMAZ
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|2
|AHMET
|KÖK
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|BELMA
|KANTAR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|4
|ERAY ENGİN
|YILMAZ
|ORTA
|LİSE
YENİLİK PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YUNUS EMRE
|KOCA
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|RECEP
|ULU YILDIZ
|YÜKSEK
|KİMYA MÜHENDİSİ
|3
|TARIK
|ÇINAR
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|4
|VEYSİ
|TURAN
|ORTA
|LOJİSTİK
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ZEYNEP
|YAĞLI
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|2
|KEREM
|FİDAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|3
|NURHAYAT
|ÖZEL
|İLK
|EV KADINI
|4
|BARAN
|YETGİN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
MİLLİ YOL PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SONGÜL
|KÖYÇAVUŞU
|YÜKSEK
|ÖZEL SEKTÖR
|2
|FATİH
|PİŞTAR
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|ŞÜKRÜ
|ATICI
|ORTA
|İŞ İNSANI
|4
|ELİFE
|KAHVECİ
|ORTA
|ÖZEL SEKTÖR
VATAN PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSA
|UZUN
|YÜKSEK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|2
|NECATİ
|ÇİNÇE
|ORTA
|EMLAK
|3
|HÜSEYİN
|ÇAKICI
|ORTA
|EMEKLİ ASTSUBAY
|4
|SONER
|SEVİNDİK
|YÜKSEK
|MİMAR
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|EMRE
|DİŞLİ
|İLK
|BERBER
|2
|HASAN
|AKGÜN
|İLK
|İŞ İNSANI
|3
|NAGiHAN
|KAYAARDI
|ORTA
|İŞ İNSANI
|4
|İSA
|GÖK
|ORTA
|İŞ İNSANI
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İSMET
|GÜNEŞHAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|ÖZGÜR
|CEYLAN
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR İŞ İNSANI
|3
|YEŞİM
|KARADAĞ
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|4
|TUĞBERK
|GÜZEL
|YÜKSEK
|OTELCİLİK
İYİ PARTİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|RIDVAN
|UZ
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|2
|CENGİZ
|YALÇIN
|ORTA
|SİGORTACI
|3
|ZİŞAN
|ÖZAYDIN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|MEVLÜT
|İNANÇ
|YÜKSEK
|ESNAF
ADALET PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BARIŞ ERAY
|YILDEMİR.
|ORTA
|SERBEST
|2
|GÖKHAN
|SERBEST
|İLK
|SERBEST
|3
|ALEV
|PERKPUL
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|ERDİ
|KURETA
|ORTA
|SERBEST
ZAFER PARTİSİ
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM.
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET
|KIRMACI
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|YASİN
|ÇEVİK
|YÜKSEK
|DEVLET MEMURU
|3
|DEMET
|YENER
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|4
|MEHMET
|TAŞKIN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
(Sürecek)