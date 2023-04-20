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YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (6)

YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (6)

Güncel Haberler

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.

Milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:

BURSA İLİ 1 NOLU SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HÜSAMETTİN.

AKYILDIZ

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

2

AHMET

AYDIN

YÜKSEK

İŞLETMECİ

3

YUSUF

CESUR

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

4

ESRA

AKYILDIZ DEMİR

YÜKSEK

İÇMİMAR

5

MÜCAHİT

ENSAR

ORTA

BİLİŞİM

6

BURAK

DEMİREZEN

YÜKSEK

MÜHENDİS

7

HİLAL

ÖNDER BAĞSAR

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

8

ÖMER

AYDIN

YÜKSEK

MÜHENDİS

9

EMRE

COŞKUNSEVER

YÜKSEK

TURİZM SEYAHAT

10

ÖMER

TAŞDEMİR

ORTA

ÖĞRENCİ

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET MAHSUM

ÇELEBİ

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

2

CAHİT

UÇKUN

ORTA

İŞÇİ

3

MUHAMMED

OFLAS

YÜKSEK

İŞÇİ

4

TUNCEL

CAYHAN

ORTA

İŞÇİ

5

SAİD ALİ

KUŞ

ORTA

SERBEST/ÖZEL

6

SERHAT

EKİNCİ

YÜKSEK

İŞÇİ

7

BURKAY

EREN

ORTA

İŞÇİ

8

ŞEYHMUS MURAT

AKÇAN

İLK

SERBEST/ÖZEL

9

İLYAS

GÜLER

ORTA

ÇİFTÇİ

10

MEHMET

TOPRAK

YÜKSEK

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SAMET

TOPSEVER

YÜKSEK

OTOMOTİV İŞÇİSİ

2

HEDİYE

DEMİR

İLK

TEKSTİL İŞÇİSİ

3

TUNCER

ÇOLAK

ORTA

METAL İŞÇİSİ

4

DERMAN

GÜNDOĞDU

İLK

İŞÇİ

5

GÖKHAN

HAYAT

YÜKSEK

TURİZM İŞÇİSİ

6

SEVİL

ÖZKUL

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

7

GÜLSEV

DİRİK

YÜKSEK

EMEKLİ HEMŞİRE

8

MUHARREM

YALÇIN KAYA

ORTA

BİLİŞİM EMEKÇİSİ

9

SEMİH

HASTÜRK

ORTA

TEKSTİL İŞÇİSİ

10

ALİ SERHAT

CİZRELİOĞULLARI

YÜKSEK

MUHASEBECİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BERKAY

ÇELEN

YÜKSEK

AVUKAT

2

DİRENCAN

KIRLANGIÇ

ORTA

İŞÇİ

3

ÖZGÜR

YURTSEVER

YÜKSEK

İŞÇİ

4

MERİÇ

BASA

YÜKSEK

MÜHENDİS

5

SEVCAN

BAĞLAN

YÜKSEK

SOSYOLOG

6

FATİH KAAN

KAVUŞAN

YÜKSEK

İŞÇİ

7

YURDAGÜL

SALDIRAN

ORTA

EMEKLİ

8

ZAFER

ATUN

YÜKSEK

İŞÇİ

9

EKREM YAVUZ

BALTA

ORTA

ÖĞRENCİ

10

DENİZ

KOCABOĞA

YÜKSEK

MÜHENDİS

SOL PARTİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BARIŞ

DİNGA

YÜKSEK

TACİR

2

ŞENGÜL

DEMİRBAŞ KALKANLI

YÜKSEK

MUHASEBECİ

3

EMEL

DİDİR

İLK

İŞÇİ

4

İBRAHİM

PEHLİVAN

YÜKSEK

AVUKAT

5

FERRUH

YILMAZ

YÜKSEK

ENDÜSTRİYEL TASARIMCI

6

HANIM

TOPAL

ORTA

EMEKLİ

7

NACİ

YÜKSEL

YÜKSEK

EMEKLİ

8

YASER

LAÇİN

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

9

ÖMÜR

YILDIZ

YÜKSEK

VETERİNER

10

KUDRET

GÖZÜTOK

YÜKSEK

AVUKAT

GENÇ PARTİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TUNÇER

MUTLU

ORTA

İŞ İNSANI

2

SERKAN

MARAL

ORTA

İŞLETME

3

NAİL

ZEYBEK

İLK

EMEKLİ

4

DAVUT

AYVAZ

ORTA

BİLİRKİŞİ

5

EKREM

ORTALIK

ORTA

EMEKLİ

6

DUYGU

AKBULUT

YÜKSEK

SERBEST

7

SEVGİ

BOZ

ORTA

DIŞ TİCARET

8

MİKAİL

KIZGIN

ORTA

TEKNİSYEN

9

İBRAHİM

KARACA

ORTA

MUHASEBE

10

MERVE

ÖZDEMİR

ORTA

DİJİTAL PAZARLAMA UZMANI

MEMLEKET PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖZCAN

ÖZEL

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

2

RUŞEN

SEVER

ORTA

İŞ İNSANI

3

DEREN PAKİZE

KARAKAYA

İLK

İŞ İNSANI

4

ÜMİT

AKKUŞ

ORTA

EMEKLİ

5

CEVDET

ŞEN

İLK

İŞLETMECİ

6

ALP

GÜMÜŞ

ORTA

İŞ İNSANI

7

ZEYNEP

GÖKMEN

YÜKSEK

PSİKOLOG

8

UMAR BATINAY

EREĞİLMEZ

ORTA

ÖĞRENCİ

9

ALİ KAĞAN

ASLANOĞLU

YÜKSEK

İŞ İNSANI

10

BERKAY

DESOVALI

ORTA

ÖĞRENCİ

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

EKREM

ALFATLI

YÜKSEK

YMM

2

İSMAİL

DEMİR

ORTA

ESNAF

3

HARUN

ÇİÇEK

YÜKSEK

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ

4

ŞABAN

DEMİR

ORTA

SERBEST

5

KEMAL

AKYILDIZ

İLK

TORNACI

6

İSMAİL

ASLAN

ORTA

KALIP USTASI

7

NAİL

ARTUÇ

ORTA

EMEKLİ

8

MEHMET ERHAN

ALTAN

YÜKSEK

AVUKAT

9

KADRİYE

ÖZ

İLK

İŞ KADINI

10

MEHMET CAN

ÖZER

ORTA

TESİSAT

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

EFKAN

ALA

YÜKSEK

VALİ

2

REFİK

ÖZEN

YÜKSEK

GIDA MÜHENDİSİ

3

AHMET

KILIÇ

YÜKSEK

YÖNETİCİ (İNŞAAT)

4

EMİNE

YAVUZ GÖZGEÇ

YÜKSEK

AVUKAT

5

MUSTAFA

YAVUZ

YÜKSEK

AVUKAT

6

AHMET

YILDIZ

YÜKSEK

İŞLETMECİ (GENEL)

7

İRFAN

AKKAYA

YÜKSEK

YÖNETİCİ (İNŞAAT)

8

ÖMER FARUK

TEMİZTÜRK

YÜKSEK

İŞLETMECİ (GENEL)

9

SEMİH

PEKSERT

YÜKSEK

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

10

MİHRİMAH

KOCABIYIK

YÜKSEK

ÇEVRE MÜHENDİSİ

YENİDEN REFAH PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET

ALTINÖZ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

AHMET

GÖK

YÜKSEK

AVUKAT

3

KENAN

YIRIKOĞULLARI

İLK

ESNAF

4

YUNUS

KOÇAK

ORTA

İŞ İNSANI

5

NECATİ

ASLAN

İLK

SERBEST MESLEK

6

SERAP

BİLGİN

YÜKSEK

AVUKAT

7

MUHAMMED FATİH

ŞAHİNLER

ORTA

YÖNETİCİ

8

ALİ

YAVAŞ

YÜKSEK

MALİYECİ

9

MUSTAFA

PEHLİVAN

ORTA

İMAM

10

SEYFULLAH

KARAKAYA

ORTA

MÜTEAHHİT

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İSMET

BÜYÜKATAMAN

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

2

AHMET

BEYGİRCİ

YÜKSEK

MÜTEAHHİT

3

YAŞAR

TÜRK

YÜKSEK

KAMU GÖREVLİSİ

4

KORKUT

AKTAŞ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

5

METİN

ÇORAKLİ

YÜKSEK

ELEKTRİK / ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

6

CANAN

TARÇIN

ORTA

İŞ İNSANI

7

RİDVAN

KILIÇOĞLU

YÜKSEK

MUHASEBECİ

8

OSMAN

YORULMAZ

YÜKSEK

ZİRAAT MÜHENDİSİ

9

EROL

COMART

YÜKSEK

TIP DOKTORU

10

TUĞBA

ŞENTÜRK YILMAZ

YÜKSEK

AVUKAT

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CEYLAN

EROL ERDOĞAN

YÜKSEK

SİYASETÇİ

2

CAHİT

KIRKAZAK

YÜKSEK

AVUKAT

3

SÜMBÜL

ORHAN

İLK

EV KADINI

4

KEMALETTİN

YILDIZ

YÜKSEK

SİYASETÇİ

5

SELVİ

KALIR

ORTA

İŞÇİ

6

ALİ

SUNGUR

ORTA

SERBEST

7

ABDULKADİR

BAYDUR

YÜKSEK

EMEKLİ

8

MEHMET ALİ

DOĞU

YÜKSEK

PSİKOLOG

9

BERKAY

AKKUŞ

YÜKSEK

AVUKAT

10

SERHAT

ÇELİK

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MAHMUT HAKAN

KOÇAK

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

2

HELİN

İLCEK

YÜKSEK

İŞÇİ

3

ERHAN

İMRALI

YÜKSEK

İŞÇİ

4

SELAHADDİN HABİB

GÖBELEZ

YÜKSEK

EKONOMİST

5

TİMUR

TORGAY

YÜKSEK

DANS VE SAHNE YÖNETMENİ

6

EYLEM GÜN

GÜNEŞ

YÜKSEK

JOKEY

7

SUAT

ŞENOCAK

ORTA

GAZETECİ

8

BUSE NUR

ÇOBAN

YÜKSEK

AVUKAT

9

ADİL MURAT

DEMİRHAN

YÜKSEK

EMEKLİ

10

REFAYİ

REFAYİOĞLU

YÜKSEK

KİMYACI

ADALET BİRLİK PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GÜROL

ARSLAN

ORTA

SERBEST

2

NAZİFE

ARSLAN

YÜKSEK

SERBEST

3

SERCAN

BİÇER

ORTA

SERBEST

4

CEYHUN

ALTIPARMAK

ORTA

SERBEST

5

ALİ

KÖSE

ORTA

SERBEST

6

EROL

ÇEVİK

ORTA

SERBEST

7

BÜLENT

TURGUT

ORTA

SERBEST

8

MUSTAFA

ÖZER

ORTA

SERBEST

9

ERDİNÇ

AYYILDIZ

ORTA

SERBEST

10

AHMET

BOZKURT

YÜKSEK

SERBEST

ANAVATAN PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSTAFA MUZAFFER

NİŞANCI

ORTA

İŞ ADAMI

2

RECEP

TERZİOĞLU

ORTA

SERBEST MESLEK

3

HACİBEY

KESKİN

ORTA

EMEKLİ

4

ALİ

DÖNMEZ

ORTA

SERBEST MESLEK

5

BÜLENT

SUAYİŞ

ORTA

SERBEST MESLEK

6

ERMAN

YILGIN

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

7

İBRAHİM

PEHLİVANOĞLU

İLK

SERBEST MESLEK

8

BÜLENT

TETİK

İLK

SERBEST MESLEK

9

SEVİLAY

USTA

İLK

İŞ ADAMI

10

BAHRİ

YÜKSEL

ORTA

SERBEST MESLEK

YENİLİK PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ERDAL

ÇEVİK

YÜKSEK

SERBEST

2

YELİZ

YAĞLI

YÜKSEK

SAĞLIKÇI

3

EBRU

GÜVENÇ

ORTA

SERBEST MESLEK

4

HARUN

ÖZBİRİNCİ

ORTA

SERBEST MESLEK

5

MEVLÜT

KAYA

YÜKSEK

MÜHENDİS

6

PERİHAN

ÖKSÜZ

ORTA

SERBEST MESLEK

7

BÜLENT

RİM

İLK

SERBEST MESLEK

8

ALİCAN

KIRBAŞ

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

9

MEHMET

KOYUNCU

ORTA

SERBEST MESLEK

10

MEHMET EMİN

KAYA

ORTA

SERBEST MESLEK

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GÖKSEL

SÖĞÜT

YÜKSEK

HEMŞİRE

2

HÜSEYİN

GÜRKAN

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

MUHAMMED

AYDIN

ORTA

İŞÇİ

4

LÜTFÜ

KURTULUŞ

İLK

İŞÇİ

5

ŞAHİN

ÖZEN

İLK

İŞÇİ

6

İLKNUR

HIZAL

ORTA

İŞÇİ

7

ALİ

TÜRKKAN

ORTA

İŞÇİ

8

FATMA

SERT

ORTA

İŞÇİ

9

ŞAZİYE

BEDİR

İLK

İŞÇİ

10

NECDET

SAYILGAN

ORTA

İŞÇİ

MİLLİ YOL PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MESUT

ÇİFCİ

ORTA

İŞ İNSANI

2

İMAM

BULUT

ORTA

EMLAKÇI

3

DİLEK

KOKSALMIŞ

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

4

EMİN

YALÇIN

İLK

SERBEST MESLEK

5

BANU

KÖKENER

ORTA

SERBEST MESLEK

6

HALİM

AKTAŞ

ORTA

GRAFİKER

7

ALİ ONUR

ATAK

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

8

MURAT

TAŞPINAR

İLK

FIRINCI

9

FATİH

YILMAZ

ORTA

SERBEST MESLEK

10

UFUK

ÖZCAN

ORTA

TEKNİSYEN

VATAN PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

DİLEK

ÇINAR

YÜKSEK

EKONOMİST

2

MUSTAFA ENVER

YILMAZ

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

3

ERCÜMENT

TEZEL

ORTA

ESNAF

4

SEVİM

EROL

ORTA

EMEKLİ

5

ERDAL

SUSUZ

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

6

ASLAN

İNCEYÜREK

İLK

ESNAF

7

RİFAT

NARHIN

İLK

ESNAF

8

ELİF

GÖKKUŞ

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

9

İSMAİL

TIKIR

YÜKSEK.

İŞÇİ

10

ŞÜKRAN

KURTİŞ

İLK

EV HANIMI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KAYIHAN

PALA

YÜKSEK

TIP DOKTORU, ÖĞRETİM ÜYESİ

2

NURHAYAT

ALTACA KAYIŞOĞLU

YÜKSEK

AVUKAT

3

MEHMET

ATMACA

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

4

İSMET

KARACA

YÜKSEK

TURİZM İŞLETME

5

JÜLİDE

AKKÖPRÜ

YÜKSEK

GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ

6

ALPASLAN

YILDIZ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

7

ENGİN TAMER

DEDE

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

8

SERKAN

ÖZTÜRK

YÜKSEK

AÇIK HAVA REKLAM - İŞ İNSANI

9

ÖZGÜR

YILDIZ

YÜKSEK

AVUKAT

10

CANAN

AKIN ERDEM

ORTA

MUHTAR

İYİ PARTİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YÜKSEL SELÇUK

TÜRKOĞLU

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

2

SEVİNÇ

ATABAY

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

3

YÜKSEL

YILMAZ

YÜKSEK

İŞLETMECİ

4

ŞEYDA

ŞAHİN

YÜKSEK

AVUKAT

5

YAHYA

BAHADIR

YÜKSEK

DOKTOR

6

BİRGÜL

YILDIZ GÜNAY

YÜKSEK

SOSYAL BİLİMCİ

7

RESÜL

KAPLAN

YÜKSEK

MÜHENDİS

8

ÖZGÜR

ŞİMŞEK

YÜKSEK

MÜHENDİS

9

EVREN

ŞAHİN

YÜKSEK

DOKTOR

10

FEYZA

TEMEL

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

ADALET PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SALİH

AYYILDIZ

ORTA

SERBEST

2

BURCU

SAYGILI ER

ORTA

SERBEST

3

CEM

ŞARAPLI

ORTA

SERBEST

4

AYHAN

BACIOĞLU

İLK

SERBEST

5

İBRAHİM

YILDIRIM

İLK

SERBEST

6

FİKRİ

BERAN

ORTA

SERBEST

7

SALTUĞ ZİYA

MORGİL

ORTA

SERBEST

8

ENGİN

URGANCI

ORTA

SERBEST

9

İSMAİL

SEVİNÇ

ORTA

SERBEST

10

HARUN

ERDOĞAN

ORTA

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BAYRAM

KAZANCI

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

MEHMET OKAN

ÖZDEMİR

YÜKSEK

TIP DOKTORU

3

ERTUĞRUL

KARA

YÜKSEK

EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRÜ

4

BEHLÜL

ERKİN

İLK

SANAYİCİ

5

AHMET

SEVİNÇ

YÜKSEK

GAZETECİ

6

ŞÖHRET FUNDA.

ŞİMŞEK

YÜKSEK

KİMYAGER

7

AHMET

BAYER

YÜKSEK

DENİZCİ

8

ZEYNEP

BATMAZ

YÜKSEK

EV HANIMI

9

UĞUR EMİRHAN

AYÇİÇEK

YÜKSEK

SİYASET BİLİMCİ

10

HALİL İBRAHİM

YAŞAR

ORTA

OTOMOTİV

BAĞIMSIZ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖNDER

ÜNLÜSOY

ORTA

SERBEST TİCARET

2

OSMAN ONAT

ÇETİN KAYA

YÜKSEK

GRAFİK TASARIMCI

3

OKTAY

ÇINAR

İLK

SERBEST MESLEK

BURSA İLİ 2 NOLU SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ABDURRAHMAN

ÖNDER

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

ALİ

MATIŞLI

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

3

EBUBEKİR

BALLI

ORTA

ESNAF

4

ARİF

ERBATUR

ORTA

TEKNİSYEN

5

FATİH

DEMİR

YÜKSEK

MÜHENDİS

6

LOKMAN

DAĞ

YÜKSEK

AVUKAT

7

HALİS BURHAN

ÇİL

YÜKSEK

İMALAT

8

CEMİL

OKUR

YÜKSEK

İŞLETMECİ

9

MUSTAFA TEYFİK

AKSOY

YÜKSEK

EMLAKÇI

10

SALİM

DEMİREZEN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GÜLŞEN

ÇETİN

YÜKSEK

İŞÇİ

2

MUSTAFA YILDIRIM

OFLAS

ORTA

İŞÇİ

3

CİHAN

CAYHAN

ORTA

İŞÇİ

4

ÖZGÜR

EREN

ORTA

SERBEST/ÖZEL

5

BARIŞ

ÖZDEMİR

İLK

İŞÇİ

6

ZEYNEP

AKGÜL

İLK

EV KADINI

7

İSMET

ARSLAN

İLK

EMEKLİ

8

EVİN

TAN

ORTA

İŞÇİ

9

HELİN

BALKAN

ORTA

SERBEST/ÖZEL

10

HALİT

DEMİR

İLK

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FIRAT CAN

GÜNGÖR

YÜKSEK

AVUKAT

2

ASUMAN TANJU

HÜRCAN

YÜKSEK

EMEKLİ ADLİYE MEMURU

3

İSMAİL

ÖZSOY

ORTA

ŞOFÖR

4

BARIŞ

ERAKKUŞ

ORTA

METAL İŞÇİSİ

5

ULAŞ

BAŞOĞLU

ORTA

METAL İŞÇİSİ

6

YENAL

ÇINAR

YÜKSEK

İŞÇİ

7

ULAŞ

ACAR

ORTA

AVM İŞÇİSİ

8

UĞUR

ÇATALTEPE

ORTA

İŞÇİSİ

9

NURETTİN

ATIŞ

İLK

KASAP

10

ERTAŞ

ŞAHİN

ORTA

GARSON

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FULYA

DURAK ASLAN

YÜKSEK

AVUKAT

2

SAMED

BALÇIK

YÜKSEK

GAZETECİ

3

ÖZGÜR BARAN

ÜNAL

ORTA

İŞÇİ

4

CİHAN

İLTER

YÜKSEK

ESNAF

5

AHMET

KARADAŞ

ORTA

İŞÇİ

6

FURKAN NEJDET

İNCEDERE

ORTA

ÖĞRENCİ

7

EFE

ERDEM

YÜKSEK

AŞÇI

8

MEHMED YUŞA

ERGÜVEN

YÜKSEK

MÜHENDİS

9

HÜSEYİN

GÜLŞEN

ORTA

İŞÇİ

10

DOĞUKAN

BAYBARS

ORTA

ÖĞRENCİ

SOL PARTİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NECLA

GÜL

ORTA

YÖNETİCİ

2

SEVGİYE

ÖZMEN

ORTA

EMEKLİ

3

EMİN

BURTA

YÜKSEK

MÜHENDİS

4

ERKAN

YILMAZ

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

5

HÜSEYİN

DOĞAN

YÜKSEK

EMEKLİ

6

KORAY ASLAN

TAŞ

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

7

HASAN

ÇAVUŞOĞLU

YÜKSEK

EMEKLİ

8

BÜLENT

MACİT

YÜKSEK

İŞÇİ

9

CENGİZ

YÜCEL

YÜKSEK

İŞÇİ

10

GÜRDAL

YİĞİT

ORTA

İŞÇİ

GENÇ PARTİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

RAMAZAN

BIDIRDI

ORTA

ESNAF

2

SERKAN

TEKYILDIK

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

3

EMRE

KUTLU

ORTA

SOSYAL MEDYA UZMANI

4

ATİKE

KAYA

İLK

ESNAF

5

ZEKİ

LAÇİN

ORTA

OTO TAMİRCİSİ

6

TUĞBA

MERCAN MARAL

YÜKSEK

İŞLETME MÜDÜRÜ

7

İBRAHİM

KURT

ORTA

ESNAF

8

NEJDET

BİLGİŞ

İLK

DANIŞMAN

9

KADRİ GÖKHAN

ÖLMEZ

YÜKSEK

YATIRIM DANIŞMANI

10

ADEM

AKAY

ORTA

ESNAF

MEMLEKET PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖMER

KAYIR

YÜKSEK

EMEKLİ

2

MESUT

ŞAHİN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

YASEMİN

SOYDAN

YÜKSEK

EMEKLİ

4

İLKER

KILIÇ

YÜKSEK

AVUKAT

5

DOĞAN

YILDIZ

ORTA

İŞ İNSANI

6

İLKER

ÇEVİK

YÜKSEK

PSİKOLOG

7

MUSTAFA ALPER

ŞEKER

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

8

RÜYA

ÖZDEN

ORTA

ÖĞRENCİ

9

HAMİT BURAK

ŞAKAR

YÜKSEK

BASIN

10

UMUT CİHAN

KAYGISIZ

ORTA

ÖĞRENCİ

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CEYHAN

İNCİ

ORTA

ACENTACI

2

SELAHATTİN

ÇELT

YÜKSEK

EMEKLİ

3

AYDAN

AYHAN

YÜKSEK

AVUKAT

4

KADİR

TAŞ

ORTA

TEKSTİL

5

HASAN

USLU

YÜKSEK

EMEKLİ

6

İSMAİL

ERDEM

ORTA.

MUHASEBECİ

7

SONER

GEMLİK

İLK

KAMU ÇALIŞANI

8

HÜSEYİN

YENİDOĞAN

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

9

SERDAR

KOÇAK

YÜKSEK

MUHASEBECİ

10

OZAN

AYDIN

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSTAFA

VARANK

YÜKSEK

BÜROKRAT

2

AYHAN

SALMAN

YÜKSEK

İŞLETMECİ

3

OSMAN

MESTEN

YÜKSEK

AVUKAT

4

EMEL

GÖZÜKARA DURMAZ

YÜKSEK

ÇEVRE MÜHENDİSİ

5

MUHAMMET MÜFİT

AYDIN

YÜKSEK

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

6

MUSTAFA

YILDIRIM

YÜKSEK

HUKUKÇU

7

FUAT

ALPASLAN

YÜKSEK

İŞLETMECİ (GENEL)

8

SÜLEYMAN

ÇELİK

YÜKSEK

MÜHENDİS

9

ASUMAN

AKÇAY SAKALLI

YÜKSEK

MAKİNE MÜHENDİSİ

10

MUSTAFA

KAYA

YÜKSEK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YENİDEN REFAH PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NAİM

ÖZTÜRK

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

2

İBRAHİM

VİDİNLİOĞULLARI

ORTA

SİGORTA BROKERİ

3

GÖZDE

ÇELİK

YÜKSEK

AVUKAT

4

ÜMİT

YILGIN

YÜKSEK

MÜHENDİS

5

CELALETTİN

ERGÜN

ORTA

MUHASEBECİ

6

ERGİN

YILMAZ

YÜKSEK

TÜCCAR

7

FEHİM

TOPÇU

ORTA

SERBEST MESLEK

8

KADRİYE

SAYIN

YÜKSEK

EMEKLİ

9

NİMETULLAH

NARMAN

ORTA

FİNANS UZMANI

10

MEHMET

KULE

ORTA

ÇİFTÇİ

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FEVZİ

ZIRHLIOĞLU.

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

MUHAMMET

TEKİN

ORTA

YÖNETİCİ

3

AYHAN

ÖNAL

YÜKSEK

ECZACI

4

BİLAL

DOĞAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

5

AHMET

ERASLAN

ORTA

İŞ İNSANI

6

ALİ

BAHADIR

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

7

AYDIN

SANCAR

YÜKSEK

KAMU GÖREVLİSİ

8

ALPARSLAN

KARAASLAN

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

9

GAMZE NUR

SARGIN

YÜKSEK

AVUKAT

10

GÜLSEREN

ÖZBEK

YÜKSEK

SAĞLIK TEKNİKERİ

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NECDET

İPEKYÜZ

YÜKSEK

HEKİM

2

AYTEN

AVDAN

ORTA

SERBEST

3

RASİM

ÇELİK

ORTA

SERBEST

4

EYLEM

DİNDAROĞLU

YÜKSEK

İŞÇİ

5

KEMAL

DOĞAN

İLK

İŞÇİ

6

MELEK

YALÇINER

ORTA

İŞÇİ

7

BAHAR

TOPRAK

ORTA

İŞÇİ

8

HAKİM

TOKMAK

ORTA

İŞÇİ

9

MAZLUM

TAŞ

ORTA

İŞÇİ

10

MEHMET BURAK

KOYUNCU

ORTA

İŞÇİ

ADALET BİRLİK PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

UĞUR

YAVUZ

ORTA

SERBEST

2

DOĞAN

KILIÇ

İLK

SERBEST

3

MÜMİN

SOYBELLİ

YÜKSEK

SERBEST

4

DURDU

AKÇA

ORTA

SERBEST

5

HADİYE

ÖZDEMİR

ORTA

SERBEST

6

FURKAN

GİZLENCİ

YÜKSEK

SERBEST

7

HÜSEYİN

AKDOĞAN

İLK

SERBEST

8

EBRAR PINAR

AKDEMİR

ORTA

SERBEST

9

TUĞÇE

ÇETİN

ORTA

SERBEST

10

EZGİ

DOĞAN

ORTA

SERBEST

ANAVATAN PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İLYAS

BALCI

İLK

ESNAF

2

YILMAZ

GÖNÜL

ORTA

İŞ İNSANI

3

KUDRETTİN

DURUKAN

İLK

SERBEST MESLEK

4

İRFAN

BALİ

İLK

SERBEST MESLEK

5

ÜNZÜLE

TETİK

ORTA

SERBEST MESLEK

6

TANER

EKİM

ORTA

SERBEST MESLEK

7

AHMET

YILGIN

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

8

MUTLU

KESKİN

ORTA

SERBEST MESLEK

9

TAYFUN

ERMAN

ORTA

SERBEST MESLEK

10

HÜSEYİN EREN

MIZRAK

ORTA

ÖĞRENCİ

YENİLİK PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SADİ

İZCİ

YÜKSEK

BİLİŞİMCİ

2

YILMAZ

AKMAN

İLK

ESNAF

3

ABDURRAHMAN

ÖZER

ORTA

MUHASEBECİ

4

SONGÜL

AYDIN

İLK

EV HANIMI

5

SERVET

İZCİ

ORTA

SERBEST MESLEK

6

DİLEK

KÖSEOĞLU

YÜKSEK

BİLGİSAYAR PROGRAMCISI

7

ALPER

ARSLAN

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

8

ALEYNA

GÜVEN

ORTA

SERBEST MESLEK

9

MERT

ARSLAN

ORTA

SERBEST MESLEK

10

EYYÜP

KIŞ

ORTA

SERBEST MESLEK

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HALİL

AĞIRGÖL

YÜKSEK

AVUKAT

2

MEHMET

GÜLTEPE

İLK

İŞÇİ

3

YUSUF

DİKMEN

ORTA

İŞÇİ

4

GÜLİSTAN

ÇELİK

ORTA

İŞÇİ

5

KENAN

DUMLUDAĞ

ORTA

İŞÇİ

6

ARİFE

KURTULUŞ

ORTA

İŞÇİ

7

BAŞAK

AYDIN

YÜKSEK

AVUKAT

8

EYLEM BAŞAR

SÖĞÜT

YÜKSEK

SİYASET BİLİMCİ

9

METİN

ŞEKER

ORTA

İŞÇİ

10

DOĞUŞ ZAFER

BAĞLAMA

YÜKSEK

MÜHENDİS

VATAN PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET

ALANBEL

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

2

FERHAT

YILDIZ

YÜKSEK

MÜTEAHHİT

3

MEHMET MAHİR

PARILTAN

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

4

ERKAN YÜCEL

SEYTİN

YÜKSEK

MUHASEBECİ

5

EMİRCAN

FIRINCI

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

6

HÜLYA

KARA

ORTA

EMEKLİ

7

HÜSEYİN

ERTAŞ

ORTA

EMEKLİ

8

DURSUN

ÇETİN

İLK

EMEKLİ

9

SÜZAN

ERCAN

İLK

EMEKLİ

10

CUMA

ÇİMEN

ORTA

HALKOYUNLARI EĞİTMENİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HASAN

ÖZTÜRK

YÜKSEK

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

2

CEMALETTİN KANİ

TORUN

YÜKSEK

TIP DOKTORU

3

ORHAN

SARIBAL

YÜKSEK

ZİRAAT MÜHENDİSİ - ÇİFTÇİ

4

ERKAN

DÖNMEZ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

5

ŞAHİN

SEVİNÇ

ORTA

TURİZM

6

FUNDA

TÜRKCOŞ PEKİNER

YÜKSEK

ECZACI

7

ENDER

TEKE

ORTA

ÇİFTÇİ - İŞ İNSANI

8

HURİYE CANAN

ÇELİK TUNAR

ORTA

MALİ MÜŞAVİR

9

MEHMET ÖNDER

MUTLU

YÜKSEK

AVUKAT

10

SEDA

BOZDAĞ GÜZELKAYA

YÜKSEK

ZİRAAT MÜHENDİSİ

İYİ PARTİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HASAN

TOKTAŞ

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

İBRAHİM

ALAGÖZ

ORTA

İŞ ADAMI

3

ORHAN

ÖZER

YÜKSEK

YÖNETİCİ

4

SERMİN

CAN ÖZENSOY

YÜKSEK

MÜHENDİS

5

ERDAL

AY

YÜKSEK

İŞLETMECİ

6

HATİCE

DENİZ

YÜKSEK

EMEKLİ

7

ZAFER

MİLLİ

YÜKSEK

KİMYAGER

8

OSMAN ATALAY

AKMAN

YÜKSEK

AVUKAT

9

ENVER

YENİÇERİ

YÜKSEK

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

10

DİLEK

DURAK

YÜKSEK

YÖNETİCİ

ADALET PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SÜLEYMAN

KÜÇER

ORTA

SERBEST

2

UMUT

KÖSE

YÜKSEK

DİŞ HEKİMİ

3

UĞUR

GÜÇLÜ

İLK

SERBEST

4

EMRAH

ÖGE

ORTA

AYAKKABICI

5

AYSEL

TÜVER

ORTA

SERBEST

6

NİYAZİ

KÜÇER

ORTA

SERBEST

7

UFUK

MURATOĞLU

ORTA

SERBEST

8

HASAN

DENİZ

YÜKSEK

SERBEST

9

ŞİNASİ

ÇİFTÇİ

ORTA

SERBEST

10

SEYİDE

ÜNAL

YÜKSEK

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CEZMİ

POLAT

YÜKSEK

EMEKLİ

2

MAHMUT

KARA

YÜKSEK

ESNAF

3

ÖZER

DOĞRU

YÜKSEK

YÖNETİCİ

4

EMRAH

YAŞAR

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

5

SEVİNÇ

MUHAMMED

YÜKSEK

AVUKAT

6

MELİH

ŞEN

YÜKSEK

İŞLETMECİ

7

ONUR

TURHAN

ORTA

SERBEST

8

MERYEM

CAN

ORTA

MUHASEBE

9

TÜRKER

TÜRKSEVER

YÜKSEK

MAKİNA MÜHENDİSİ

10

MURAT

ÇAKMAK

ORTA

YÖNETİCİ

BAĞIMSIZ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KEMAL

TÜFENK

YÜKSEK

EMEKLİ

2

SALİCAN

MUSTAFA

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

ÇANAKKALE İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSTAFA

ÇETİNKAYA

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

2

İBRAHİM HALİL

SİPAHİ

YÜKSEK

SUBAY

3

SÜLEYMAN

GÖYCINCIK

ORTA

MUHASEBECİ

4

SEYHAN

TAŞTEPE

ORTA

TURİZMCİ

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SULTAN

SÖYLEMEZ

YÜKSEK

EMEKLİ

2

FİRDES

YORULMAZ

ORTA

İŞÇİ

3

ROJWAN

BAYKARA

YÜKSEK

İŞ İNSANI

4

ALİ

BENER

İLK

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NEVİN

ASLAN

ORTA

İŞSİZ

2

EFTAL

YILDIRIM

YÜKSEK

HEKİM

3

ÖMER

ÜSTÜN

ORTA

DÖŞEME İŞÇİSİ

4

REYHAN

YILDIRIM

YÜKSEK

YAZAR

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YUSUF

ÇAKAR

ORTA

İŞÇİ

2

MEHMET HADİ

DEMİR

ORTA

ÖĞRENCİ

3

ZANA

ÖZKAN

YÜKSEK

İŞÇİ

4

SERAP

ÇETİNKAYA

İLK

İŞÇİ

SOL PARTİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SELAHATTİN

YAĞCI

YÜKSEK

EMEKLİ

2

HAYRİYE

EKİN

YÜKSEK

EMEKLİ

3

ZUHAL

DEMİRTAŞ

ORTA

EMEKLİ

4

ENGİN

AYFER

ORTA

EMEKLİ

GENÇ PARTİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FEVZİ

CENGİZ

İLK

ESNAF

2

FERHUNDE RUHAN

BAŞARIR

ORTA

EMEKLİ

3

HÜSNÜ

KINASAKAL

İLK

EMEKLİ

4

İSMAİL

ÖZÇELİK

ORTA

DÖŞEMECİ

MEMLEKET PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYÇAN

ATALAY

YÜKSEK

SOSYAL HİZMETLER UZMANI

2

ATALAY

SEÇKİN

YÜKSEK

MÜTEAHHİT

3

İLKNUR

İNCE

ORTA

HEMŞİRE

4

TALHA

YILMAZ

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

LEVENT

ÇAVUŞ

ORTA

EMEKLİ

2

DAVUT

AYDIN

ORTA

İŞÇİ

3

MUHAMMED ALİ

DAĞ

YÜKSEK

EMEKLİ

4

ENES

ŞAHİN

YÜKSEK

TEKNİKER

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYHAN

GİDER

YÜKSEK

TARIM EKONOMİSİ

2

JÜLİDE

İSKENDEROĞLU

YÜKSEK

YÖNETİCİ

3

NAZIM HİKMET

KESKİ NER

YÜKSEK

DİŞ HEKİMİ

4

HALİL ZAHİT

MERT

YÜKSEK

SERAMİK TEKNİSYENİ

YENİDEN REFAH PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CAHİT

BOLELLİ

ORTA

ESNAF

2

KADİR

PEHLİVANOĞLU

ORTA

İŞ ADAMI

3

SERKAN

KURU

ORTA

İŞÇİ

4

YÜKSEL

ÜSTÜN

ORTA

İŞ İNSANI

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SITKI

KEÇECİ

YÜKSEK

VETERİNER HEKİM

2

NAHİT

ÖZKAN

YÜKSEK

VETERİNER HEKİM

3

HASAN

BABADAĞLl

ORTA

EMEKLİ

4

FATİH

ŞAHİN

ORTA

MÜTEAHHİT

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ADİLE

YALÇIN

İLK

ESNAF

2

SİNAN

EKİNCİ

ORTA

ESNAF

3

SEDA

ALÇINAR

YÜKSEK

AVUKAT

4

ERGİN

FİDAN

ORTA

EMEKLİ

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYFER

GÖL

YÜKSEK

BİYOLOJİ

2

REYHAN

ÇALIŞKAN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

3

ONUR

BAYTAR

ORTA

ÖĞRENCİ

4

DORUK ULAŞ

ÖZDEMİR

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

ADALET BİRLİK PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ERHAN

PİLİÇÇİ

ORTA

SERBEST

2

NİHAL

ÇAKIRER

YÜKSEK

SERBEST

3

TAYYAR

ÇAKMAK

ORTA

SERBEST

4

CANBERK

ÇAKIRER

YÜKSEK

SERBEST

ANAVATAN PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BAYRAM

KORKMAZ

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

2

AHMET

KÖK

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

BELMA

KANTAR

ORTA

İŞ İNSANI

4

ERAY ENGİN

YILMAZ

ORTA

LİSE

YENİLİK PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YUNUS EMRE

KOCA

YÜKSEK

SERBEST

2

RECEP

ULU YILDIZ

YÜKSEK

KİMYA MÜHENDİSİ

3

TARIK

ÇINAR

ORTA

SERBEST MESLEK

4

VEYSİ

TURAN

ORTA

LOJİSTİK

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ZEYNEP

YAĞLI

YÜKSEK

İŞLETMECİ

2

KEREM

FİDAN

ORTA

ÖĞRENCİ

3

NURHAYAT

ÖZEL

İLK

EV KADINI

4

BARAN

YETGİN

ORTA

ÖĞRENCİ

MİLLİ YOL PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SONGÜL

KÖYÇAVUŞU

YÜKSEK

ÖZEL SEKTÖR

2

FATİH

PİŞTAR

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

ŞÜKRÜ

ATICI

ORTA

İŞ İNSANI

4

ELİFE

KAHVECİ

ORTA

ÖZEL SEKTÖR

VATAN PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSA

UZUN

YÜKSEK

ZİRAAT MÜHENDİSİ

2

NECATİ

ÇİNÇE

ORTA

EMLAK

3

HÜSEYİN

ÇAKICI

ORTA

EMEKLİ ASTSUBAY

4

SONER

SEVİNDİK

YÜKSEK

MİMAR

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

EMRE

DİŞLİ

İLK

BERBER

2

HASAN

AKGÜN

İLK

İŞ İNSANI

3

NAGiHAN

KAYAARDI

ORTA

İŞ İNSANI

4

İSA

GÖK

ORTA

İŞ İNSANI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İSMET

GÜNEŞHAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

ÖZGÜR

CEYLAN

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR İŞ İNSANI

3

YEŞİM

KARADAĞ

YÜKSEK

EKONOMİST

4

TUĞBERK

GÜZEL

YÜKSEK

OTELCİLİK

İYİ PARTİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

RIDVAN

UZ

YÜKSEK

İŞ ADAMI

2

CENGİZ

YALÇIN

ORTA

SİGORTACI

3

ZİŞAN

ÖZAYDIN

YÜKSEK

AVUKAT

4

MEVLÜT

İNANÇ

YÜKSEK

ESNAF

ADALET PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BARIŞ ERAY

YILDEMİR.

ORTA

SERBEST

2

GÖKHAN

SERBEST

İLK

SERBEST

3

ALEV

PERKPUL

YÜKSEK

SERBEST

4

ERDİ

KURETA

ORTA

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM.

MESLEĞİ

1

MEHMET

KIRMACI

YÜKSEK

AVUKAT

2

YASİN

ÇEVİK

YÜKSEK

DEVLET MEMURU

3

DEMET

YENER

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

4

MEHMET

TAŞKIN

YÜKSEK

MÜHENDİS

(Sürecek)

Seçim Sonuçları

Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

Milletvekili Güncel Haberler

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