MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Hatice Katrancı'yı (43) pompalı tüfekle vurarak 2 bacağının da diz altından ampute edilmesine neden olan tutuklu sanık Veli Katrancı'nın (46), ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Sanık Katrancı hakkındaki suçlamaları kabul etmezken, şikayetçi olduğunu tekrarlayan Hatice Katrancı ise duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, "O caninin en ağır cezayı almasını istiyorum. Tek isteğim bu" dedi.

Olay, 25 Ocak'ta Fethiye'nin Tuzla Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. Veli Katrancı, boşanma aşamasındaki eşi Hatice Katrancı'yı iş yerinde av tüfeğiyle vurdu. Ağır yaralanan Katrancı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde süren Hatice Katrancı, sol bacağını diz altından ampute edildi. Katrancı'nın saçmaların yol açtığı doku ve sinir kayıpları nedeniyle tedaviye yanıt alınamayan sağ bacağı da yaklaşık 7,5 ay sonra diz altından ampute edildi. Olaydan sonra gözaltına alınan Veli Katrancı, tutuklandı.

Yürütülen soruşturmanın ardından Veli Katrancı hakkında, 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Davanın üçüncü duruşması bugün Fethiye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Veli Katrancı, iki bacağını da kaybeden şikayetçi Hatice Katrancı, taraf avukatları, kadın dernekleri temsilcileri ve tanıklar katıldı.

UZAKLAŞTIRMA KARARINI ALAMADAN VURULDU

Duruşmada dinlenilen Hatice Katrancı, sanık Veli Katrancı ile Seydikemer'in Kadıköy Mahallesi'nde tanıştıklarını ve tanışmalarından yaklaşık 1,5 yıl sonra evlendiklerini söyledi. Evliliğin ardından eşinin kıskançlık krizlerinin başladığını belirten Katrancı, ekonomik sorunlar nedeniyle sık sık tartıştıklarını ve şiddete maruz kaldığını öne sürdü. Hatice Katrancı olay gününü de şöyle anlattı:

"Olaydan bir gün önce barışmak istedi. Polisi arayarak şikayetçi oldum ve uzaklaştırma kararı talep ettim. Ancak hafta sonuna denk geldiği için kararı alamadım. Cumartesi günü ortak bir arkadaşımız beni arayarak 'Veli seni vurmaya gelecek' diye uyardı. Bunun üzerine kalabalık bir ortama gelmeyeceğini düşündüğüm için tanıdığım bir kişinin iş yerine gittim. Veli de buraya geldi. Arabadan tüfekle indi. Ne olduğunu anlayamadan şok oldum ve iş yerinin içine kaçmaya başladım. Kapıyı kapattım ancak zorlayarak açtı. Ardından beni tüfekle vurdu. Sanıktan şikayetçiyim."

Sanık avukatının daha önce gazinoda çalışıp çalışmadığı yönündeki sorusuna Hatice Katrancı, 'Hayır' yanıtını verdi. Kumar oynayıp, oynamadığı sorulduğunda ise "Kendi işlettiğimiz kahvehanede ve Veli ile birlikte oynuyordum" diye yanıt verdi.

SANIK SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Eşini kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Veli Katrancı ise savunmasında suçlamaları kabul etmedi. 48 yaşında olduğunu ve bu olaya kadar kimseye zarar vermediğini öne süren Veli Katrancı, Hatice ile bir gazinoda tanıştıklarını daha sonra birlikte kumarhanelere gittiklerini söyledi. Kendisini 15 milyon lira dolandırdığını iddia eden sanık Katrancı eşinin alkol kullandığını, kumar oynadığını ve başka kişilerle görüştüğünü ileri sürdü.

Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, Veli Katrancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

DURUŞMA ÇIKIŞINDA EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ

Duruşma çıkışında gazetecilere açıklama yapan Hatice Katrancı, Veli Katrancı tarafından boşanmak istediği için öldürülmek amacıyla vurulduğunu ve saldırı sonucunda sakat kaldığını belirtip, "O caninin en ağır cezayı almasını istiyorum. Tek isteğim bu" dedi.

Duruşmayı takip eden kadın derneklerinin temsilcileriyle birlikte açıklama yapan Hatice Katrancı'nın annesi Ayşe Mumcuoğlu da yaşadığı acıyı dile getirdi. Hiçbir annenin böyle bir acı yaşamamasını istediğini belirten Mumcuoğlu, kadınlara yönelik şiddetin son bulması çağrısında bulundu. Yetkililerden destek isteyen anne Mumcuoğlu, "Çektiğim acıyı hiçbir anne çekmesin. Bunu çekmeyen bilemez. Bu öyle böyle bir acı değil. Bu cezanın emsal olmasını istiyorum. Hiçbir kadın böyle bir şey yaşamasın. Hiçbir kadına, çoluğa çocuğa, hiç kimseye böyle bir şey olmasın" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı