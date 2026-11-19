Oyun dünyasının yaklaşık 13 yıldır beklediği Grand Theft Auto VI (GTA 6), 19 Kasım'da oyuncularla buluşurken yeni polis sistemiyle dikkat çekti. Rockstar Games, serinin önceki oyunlarından farklı olarak güvenlik güçlerinin oyuncuları kıyafetlerinden, kullandıkları araçlardan ve güvenlik kameralarından tespit edebildiği bir sistem geliştirdi. Artık suç işledikten sonra yalnızca polisten kaçmak yeterli olmayacak. Oyuncular, geride bıraktıkları izleri de hesaba katmak zorunda kalacak.

POLİS ARTIK KIYAFETİNİZDEN BİLE TANIYABİLECEK

GTA 6'nın en dikkat çekici yeniliklerinden biri, polislerin oyuncular hakkında bilgi toplayabilmesi oldu. Oyunda güvenlik güçleri, suç işleyen karakterlerin yüzünü, kıyafetlerini, kullandıkları silahları ve kaçış araçlarını tespit edebiliyor. Polislerin elindeki bilgiler, ekranda özel simgelerle gösteriliyor. Böylece oyuncular, hangi özelliklerinden tanındıklarını görebiliyor.

GÜVENLİK KAMERALARI VE TANIKLAR DEVREYE GİRİYOR

Yeni sistemde suçun polis tarafından öğrenilmesi de önemli rol oynuyor. Bir kişinin olaya tanık olması, güvenlik kamerasının görüntü kaydetmesi veya alarmın devreye girmesi, polis takibini başlatabiliyor. Oyuncuların suç sırasında kullandıkları araç ve kıyafetler de soruşturmada belirleyici olabiliyor. Böylece polis takibi, yalnızca suç mahallinden uzaklaşmaya dayanan bir kovalamacanın ötesine geçiyor.

KIYAFET DEĞİŞTİRMEK BİLE YETERLİ OLMAYABİLİR

GTA 6'da oyuncular, polislerin kendilerini tanımasını zorlaştırmak için kıyafet değiştirebiliyor, farklı araçlara binebiliyor ve yüzlerini gizleyebiliyor. Ancak bu hamlelerden biri her zaman yeterli olmuyor. Örneğin polis hem karakterin kıyafetini hem de kullandığı aracı biliyorsa yalnızca araç değiştirmek diğer bilgilerin ortadan kalkmasını sağlamıyor. Oyuncuların kaçış sırasında birden fazla ayrıntıyı dikkate alması gerekiyor.

SUÇ İŞLENEN BÖLGELER DAHA SIKI DENETLENECEK

Oyunun Heat adı verilen yeni sisteminde polislerin ilgisi yalnızca anlık kovalamacayla sınırlı kalmıyor. Aynı bölgede art arda suç işlenmesi, güvenlik güçlerinin o bölgedeki devriyelerini artırabiliyor. Oyuncular, polislerin yoğunlaştığı alanları harita üzerinden takip edebiliyor. Böylece bir suçtan sonra bölgeye geri dönmek de yeni bir takiple sonuçlanabiliyor.

ALTI YILDIZLI ARANMA SİSTEMİ GERİ DÖNDÜ

GTA serisinin eski oyunlarından tanınan altı yıldızlı aranma sistemi de GTA 6 ile geri döndü. Oyuncunun işlediği suçun ağırlığına göre polis müdahalesinin seviyesi yükselirken, en yüksek aranma düzeyinde güvenlik güçlerinin çok daha kapsamlı bir takip başlatması mümkün hale geliyor. Yeni sistemle birlikte oyuncuların yalnızca hızlı araç kullanarak polislerden kurtulması eskisine göre daha zor bir hal alıyor.

13 YILLIK BEKLEYİŞİN ARDINDAN YENİ DÖNEM

2013 yılında piyasaya çıkan GTA 5'in ardından yaklaşık 13 yıl beklenen GTA 6, Vice City ve Leonida eyaletinde geçen hikayesiyle oyuncuları yeniden suç dünyasına götürüyor. Jason ve Lucia adlı iki karaktere odaklanan yapım, gelişmiş grafikleri ve ayrıntılı açık dünyasının yanı sıra yeni polis mekanikleriyle de seride önemli değişiklikler sunuyor.