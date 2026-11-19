Oyuncu ve şarkıcı Ayça Varlıer, DJ Serhan Aydemir ile 6 yıldır devam eden ilişkisini bitirdi. Varlıer, ayrılığı "Aşk Tesadüfleri Sever 3" filminin galasında, kendisine yöneltilen sorular üzerine doğruladı.

KARARI BİRLİKTE ALDIKLARINI SÖYLEDİ

Habertürk muhabiri Nazif Şahin Karpuz'a konuşan Varlıer, ilişkiyi tek taraflı değil, ortak bir kararla sonlandırdıklarını anlattı. Ünlü isim, "Birbirimizin arasında çok güzel bir sevgi bağı var. Ortaklaşa karar verdik, bu ilişkiyi birlikte sonlandırdık. İkimiz için de kendi yolumuza devam etmeye karar verdik. O da mutlu olacak, ben de mutlu olacağım. Çok medeni bir şekilde ayrıldık" dedi.

Ayrılığın ardından önceliğinin işi olduğunu vurgulayan Varlıer, "O yüzden ben şu an işlerime güçlerime, her zaman olduğu gibi yeni projelere odaklanmaya devam ediyorum" diye konuştu.

AYRILIĞIN NEDENİNİ FREKANSLARA BAĞLADI

Aşkların neden bittiği sorusuna da cevap veren Varlıer, insanların zamanla değiştiğini ve ilişkilerin her zaman aynı yönde ilerlemeyebildiğini söyledi: "Her şeyin galiba bir süresi olabiliyor. Bazı frekanslar bazen tutmayıveriyor. İnsanlar kendi içlerinde evrimleşiyor, büyüyor. Hepimiz bir gün önceki biz değiliz."

Eski sevgilisi hakkında olumsuz bir şey söylemeyen Varlıer, "Bu demek değildir ki karşıdaki insan kötü bir insan. O titreşimler, frekanslar uyuşmadığı zaman da bu tip ayrılıklara yol açabiliyor. Ama dediğim gibi gayet iyiyiz ikimiz de. Evet, bu ilişkinin süresi bitti" ifadelerini kullandı.

"AŞKTA ÖNEMLİ OLAN EMEK VE SAYGI"

Galaya katıldığı filmin adına gönderme yapılarak tesadüflere inanıp inanmadığı sorulan Varlıer, "Tesadüflere inanıyorum aşkta ama aşkta önemli olan tesadüf değil; birbirine karşı olan emek, saygı gibi kavramlar bence" yanıtını verdi.