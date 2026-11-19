Fenerbahçe 4 milyon euroluk fırsatı gördü! Hemen harekete geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, İtalya'da forma giyen Giorgi Kvernadze'yi transfer listesine aldı. Sarı-lacivertliler, Frosinone forması giyen 23 yaşındaki Gürcü futbolcunun sözleşmesini uzatmaması halinde ocak ayında resmi teklif yapmayı planlıyor. Bu sezon 12 maçta 5 gol ve 6 asist üreten genç oyuncuyla Roma ve Everton da ilgileniyor.
- Fenerbahçe, Frosinone'de forma giyen 23 yaşındaki sol kanat Giorgi Kvernadze'yi transfer hedefleri arasına aldı.
- Kvernadze'nin sözleşmesinde 4 milyon euroluk fesih bedeli bulunuyor; Fenerbahçe, oyuncunun devre arasına kadar yeni sözleşme teklifini kabul etmemesi halinde İtalyan kulübüne resmi teklif sunmayı planlıyor.
- Kvernadze bu sezon Frosinone formasıyla çıktığı 12 maçta 5 gol ve 6 asist kaydetti; Roma ve Everton da futbolcuyu takip ediyor.
Ocak ayında üç bölgeye takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sol kanat için arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertliler, scout ekibinin hazırladığı rapor doğrultusunda Frosinone'de forma giyen Giorgi Kvernadze'yi öncelikli hedefleri arasına aldı.
23 yaşındaki Gürcü futbolcunun sözleşmesinde 4 milyon euroluk fesih bedeli bulunuyor. Frosinone yönetimi, oyuncusunu bu bedelle kaybetmemek için sözleşmesini uzatmaya çalışıyor. Fenerbahçe ise Kvernadze'nin devre arasına kadar yeni sözleşme teklifini kabul etmemesi halinde İtalyan kulübüne resmi teklif sunmayı planlıyor.
ROMA VE EVERTON DA PEŞİNDE
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Giorgi Kvernadze'ye Avrupa'nın farklı liglerinden de ilgi bulunuyor. İtalya'dan Roma ve İngiltere'den Everton'ın genç futbolcuyu takip ettiği belirtiliyor. Sarı-lacivertli yönetim, diğer kulüplerin ilgisini de dikkate alarak transfer hazırlıklarını sürdürüyor.
12 MAÇTA 11 GOLE KATKI SAĞLADI
Asıl mevkisi sol kanat olan Kvernadze, sağ kanat ve santrfor bölgelerinde de görev yapabiliyor. Fiziksel özellikleri ve hava toplarındaki etkinliğiyle öne çıkan Gürcü futbolcu, bu sezon Frosinone formasıyla çıktığı 12 karşılaşmada 5 gol ve 6 asist kaydetti.
FROSINONE'DEN SÖZLEŞME AÇIKLAMASI
Frosinone Sportif Direktörü Renzo Castagnini, geçtiğimiz günlerde Kvernadze'nin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Castagnini, genç futbolcuyla sözleşme görüşmelerinin sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Kvernadze'yle sözleşme uzatma konusunu ele alıyoruz. Sözleşme uzatma ve serbest kalma maddesiyle ilgili süreçler devam ediyor ve her şeyi yoluna koyabileceğimize eminim. Önünde parlak bir gelecek olabilir."
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