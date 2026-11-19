Ocak ayında üç bölgeye takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sol kanat için arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertliler, scout ekibinin hazırladığı rapor doğrultusunda Frosinone'de forma giyen Giorgi Kvernadze'yi öncelikli hedefleri arasına aldı.

23 yaşındaki Gürcü futbolcunun sözleşmesinde 4 milyon euroluk fesih bedeli bulunuyor. Frosinone yönetimi, oyuncusunu bu bedelle kaybetmemek için sözleşmesini uzatmaya çalışıyor. Fenerbahçe ise Kvernadze'nin devre arasına kadar yeni sözleşme teklifini kabul etmemesi halinde İtalyan kulübüne resmi teklif sunmayı planlıyor.

ROMA VE EVERTON DA PEŞİNDE

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Giorgi Kvernadze'ye Avrupa'nın farklı liglerinden de ilgi bulunuyor. İtalya'dan Roma ve İngiltere'den Everton'ın genç futbolcuyu takip ettiği belirtiliyor. Sarı-lacivertli yönetim, diğer kulüplerin ilgisini de dikkate alarak transfer hazırlıklarını sürdürüyor.