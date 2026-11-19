Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sigortası olmadığı için konut kredisini tanıdığı bir kişinin üzerinden çeken kadın, yıllarca temizliğe giderek kredi borcunu ödediğini ancak evin tapusunu alamadığını anlattı. Şimdi de evinden çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan kadın, yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için yetkililere seslendi.

"YILLARCA İNSANLARIN TUVALETLERİNİ TEMİZLEDİM"

Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan kadın, "Yıllarca temizliğe gittim, insanların evini temizledim, insanların tuvaletlerini temizledim; bu yıllarca bu emeğimi yiyecek insanlara yedirmeyin lütfen" diyerek yardım istedi.

"ÇOCUKLARIM AÇ KALDI"

Adalet Bakanlığına da çağrıda bulunan kadın, delillerinin dikkate alınmadığını savunarak "Çocuklarım aç kaldı, yeri geldi kuru ekmeğe muhtaç verdim onlara, gittim gece gündüz hem ütüye, hem temizliğe, hem merdiven temizliğine..." sözleriyle yaşadığı zorlukları anlattı.