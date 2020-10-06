Genç Haberleri
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Genç Haberleri

Genç haber, Genç son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Genç: Genç model Yessenia Estefania, tecavüze uğradıktan sonra öldürüldüGenç - Bugün
Genç model Yessenia Estefania, tecavüze uğradıktan sonra öldürüldü
Genç: Antalya'da falezlerde can pazarıGenç - Bugün
Antalya'da falezlerde can pazarı
Genç: (düzeltme) Kırgızistan'da Meclis Başkanı Cumabekov ve Başbakan Boronov istifa ettiGenç - Bugün
(düzeltme) Kırgızistan'da Meclis Başkanı Cumabekov ve Başbakan Boronov istifa etti
Genç - Bugün
Ümit Milli Futbol Takımı, İngiltere maçı hazırlıklarına başladı
Aday kadro Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin İngiltere maçı aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), İrfan Can Eğribayat (Göztepe).
Genç - Bugün
Kerbela'da İran ve ABD'yi protesto eden gruba müdahale
Kerbela'da bir grup genç, Hazreti Hüseyin'in mezarının bulunduğu külliye yakınında Irak bayrağı açarak, İran ve ABD'yi protesto etmeye başladı.
Genç: Arnavutköy'de motosiklet otomobille çarpıştı: 2 yaralıGenç - Bugün
Arnavutköy'de motosiklet otomobille çarpıştı: 2 yaralı
Genç - Bugün
Sakarya'da bir firma yerli emniyet kemeri simülatörü üretti
Yaklaşık 3 yıl önce kurulmuş genç ve dinamik bir firmanın kendisini geliştirerek, sosyal sorumluluk projeleri yapmasının Sakarya için gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Altuğ, şöyle devam etti: "Artık gün geçtikçe trafikteki araç sayıları daha da artıyor ve bu da kaza riskinin yükselmesine sebep oluyor.
Genç: Almanya Teknik Direktörü Löw: Fenerbahçe her zaman kalbimdeGenç - Bugün
Almanya Teknik Direktörü Löw: Fenerbahçe her zaman kalbimde
Genç: Son dakika gündem: Kaynak yaparken akımına kapılan genç öldüGenç - Bugün
Son dakika gündem: Kaynak yaparken akımına kapılan genç öldü
Genç: A Milli Futbol Takımı, Almanya maçına hazırGenç - Bugün
A Milli Futbol Takımı, Almanya maçına hazır
Antalya'da falezlerde can pazarı
Genç - Bugün
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İtalyan ajansı Nova'ya demeç Açıklaması
Ermenistan ile Azerbaycan'a aynı düzeyde muamele edemeyeceklerinin vurgulayan Dışişleri Bakanı, şunları kaydetti: "Çünkü birincisi işgalci, ikincisi ise işgal halindeki taraftır. Uluslararası toplumun 'kurban' ile 'saldırgan' arasında bir ayrım yapmasının vakti gelmiştir. Husumete derhal son verilmesi yönündeki alışılagelmiş çağrılar yetersizdir. Basit bir ateşkesten daha fazlasına ihtiyacımız var. Ermenistan'a yayılmacılığını terk etmesi yönünde açık bir davet olmalıdır. Nitekim bugüne dek Ermenistan da bazı illerimizi 'Batı Ermenistan' olarak anmaya devam ederek, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne ilişkin çelişkili olmaya devam etmiştir. Revizyonist bu söylem Ermenistan'ın ulusal belgelerinde de mevcuttur." "Kimliklerini Türkiye karşıtlığı üzerine kurmaktadırlar" Ermeni diasporasının kendi kimliklerini Türkiye karşıtlığı üzerine kurduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Her fırsatta bunun üzerinden baskı yapmaları üzücüdür. Son zamanlarda Ermeni siyasetçileri ve kurumlarının yayımladığı sahte haberler ve çarpıtma girişimleri de bundan muaf değildir. Türk ve Azerbaycanlı yetkililer bunları güçlü bir şekilde geri çevirdi. Gerçeklerle kanıtlanmayan, tarihin çarpıtılmış bir algısından beslenen bu düşmanca yaklaşım, Türkiye ile barışçıl ilişkilere karşı koyan ve genç nesilleri zehirlemeye devam eden tarafları güçlendirmektedir.
Genç: Haber alınamayan matematik öğretmeni, yakınları tarafından evinde ölü bulunduGenç - Bugün
Haber alınamayan matematik öğretmeni, yakınları tarafından evinde ölü bulundu
Genç - Bugün
Son dakika haberi! Ankara Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni
Gelen son dakika haberlerine göre Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "Yüz binlerce genç yetiştiren Ankara Üniversitesi, bu bir yüzü milli ve yerli, bir yüzü küresele bakan duruşunu tavizsiz olarak devam ettirmektedir, bundan sonra da ettirecektir.
Genç: 17 yaşındaki genç, arkadaşı tarafından bacağından bıçaklandıGenç - Bugün
17 yaşındaki genç, arkadaşı tarafından bacağından bıçaklandı
Genç - Bugün
TPAO Genel Müdür Yardımcısı Batı, 8. Karadeniz Petrol ve Gaz Konferansı'nda konuştu Açıklaması
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdür Yardımcısı Zühtü Batı, Karadeniz'de Tuna-1 kuyusunda gerçekleşen doğal gaz keşfinin önemli ve büyük olduğunu belirterek, "Şimdi hem Doğu hem de Batı Karadeniz havzalarımızdaki bloklarımızda genç rezervlerin olasılığına daha fazla odaklanacağız.
Genç: C¸ukur 4.Sezon 6.Bo¨lu¨m Sneak PeekGenç - Bugün
C¸ukur 4.Sezon 6.Bo¨lu¨m Sneak Peek
Genç: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, eşine 5 milyon lira boşanma tazminatı ödeyecekGenç - Bugün
Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, eşine 5 milyon lira boşanma tazminatı ödeyecek
Genç: Didim'de alkol ve uyuşturucu komasına giren İrlandalı gençlerin ifadeleri ortaya çıktıGenç - Bugün
Didim'de alkol ve uyuşturucu komasına giren İrlandalı gençlerin ifadeleri ortaya çıktı
Genç - Bugün
Ordu Stadı'nın koltukları takılmaya başlandı
Yürütülen çalışmalar hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ve diğer ilgililerden bilgi alan Sonel, yeşil sahada bir süre kaleye şut çekti.
Genç: Yeni Ordu Stadı'nın koltukları takılmaya başlandıGenç - Bugün
Yeni Ordu Stadı'nın koltukları takılmaya başlandı
Genç: Sivassporlu Volkan Eğri, Sivas Belediyespor'a transfer olduGenç - Bugün
Sivassporlu Volkan Eğri, Sivas Belediyespor'a transfer oldu
Genç: Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Balıkesirspor'a kiralandıGenç - Bugün
Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Balıkesirspor'a kiralandı
Genç: Spor camiasından Başkan Gür'e ziyaretGenç - Bugün
Spor camiasından Başkan Gür'e ziyaret
Genç: Tatvanlı genç evini sanat atölyesine çevirdiGenç - Bugün
Tatvanlı genç evini sanat atölyesine çevirdi
Genç - Bugün
Son dakika haber: Kongo Cumhuriyeti'nde maske takmayan kadının gözaltında ölmesi protesto edildi
Epilepsi hastası genç kadının hayatını kaybetmesinden sonra Nkayi şehri sakinleri eylem yaptı.
Genç - Bugün
Son dakika haber! "Türkiye'nin Oscar"ı Kovid-19'un gölgesinde devam ediyor
Festivalde ilk olarak Atalay Taşdiken imzalı "Kar Kırmızı" filmi gösterildi. Başrollerini Mehmet Usta ile Özge Gürel'in paylaştığı ve izleyicilerin ayakta alkışladığı filmde genç bir adam olan Yusuf'un işlemediği bir suçtan hapse girdikten dokuz yıl sonra evine döndüğünde karısı ve çocuğunu araması anlatılıyor.
Genç: Yusuf Günay: 'Galatasaray yine şampiyonluğun en büyük adayı'Genç - Bugün
Yusuf Günay: "Galatasaray yine şampiyonluğun en büyük adayı"
Genç: Son dakika haberleri... Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya: 'Gençleştirme operasyonu yaptık'Genç - Bugün
Son dakika haberleri... Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya: "Gençleştirme operasyonu yaptık"
Genç: Enes Ünal'ın ilk hedefi A Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası'nda oynamakGenç - Bugün
Enes Ünal'ın ilk hedefi A Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası'nda oynamak
Genç: Gerçekleşmeyen transferler için Yusuf Günay'dan açıklama: G.Saray için gerekeni yaptıkGenç - Bugün
Gerçekleşmeyen transferler için Yusuf Günay'dan açıklama: G.Saray için gerekeni yaptık
Genç: Yalovaspor transferin son gününde 2 isimle anlaştıGenç - Bugün
Yalovaspor transferin son gününde 2 isimle anlaştı
Genç: İnegölspor, Bünyamin Yavaşoğlu ile anlaştıGenç - Bugün
İnegölspor, Bünyamin Yavaşoğlu ile anlaştı
Genç: Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın hedefi 3'te 3Genç - Bugün
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın hedefi 3'te 3
Genç: Kardeşi dahil 8 kişiyi öldüren Avcı lakaplı katilin müebbet hapis cezası onandıGenç - Bugün
Kardeşi dahil 8 kişiyi öldüren Avcı lakaplı katilin müebbet hapis cezası onandı
Genç: Alevlerin arasına atlayan genç 5 çocuğu kurtardıGenç - Bugün
Alevlerin arasına atlayan genç 5 çocuğu kurtardı
Genç: Alevlerin arasına atlayan genç 5 çocuğu kurtardıGenç - Bugün
Alevlerin arasına atlayan genç 5 çocuğu kurtardı
Genç: Alevlerin yükseldiği eve girerek 5 çocuğu kurtardıGenç - Bugün
Alevlerin yükseldiği eve girerek 5 çocuğu kurtardı
Genç: Türk Kızılay gönüllüleri Emine ninenin evini boyayarak güzelleştirdiGenç - Bugün
Türk Kızılay gönüllüleri Emine ninenin evini boyayarak güzelleştirdi
Genç: Yalovalı engelliler hayallerine kavuştuGenç - Bugün
Yalovalı engelliler hayallerine kavuştu
Genç: Öyküler seçildiGenç - Bugün
Öyküler seçildi
Genç - Bugün
İzmir'de 15 gün önce trafik kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti
İzmir'in Tire ilçesinde 15 gün önce trafik kazasında yaralanan 28 yaşındaki kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Genç: Meclis Bingöl balı ile tatlandıGenç - Bugün
Meclis Bingöl balı ile tatlandı
Genç: Polaroid FilmiGenç - Bugün
Polaroid Filmi
Genç: Pandemi süreci gemi maketlerine olan ilgiyi arttırdıGenç - Bugün
Pandemi süreci gemi maketlerine olan ilgiyi arttırdı
Genç: Sosyal medyada feryadı duydular, akülü araç alıp babayı sevindirdilerGenç - Bugün
Sosyal medyada feryadı duydular, akülü araç alıp babayı sevindirdiler
Genç: Küçük satranççılar madalya sevincini Başkan Tarhan'la paylaştıGenç - Bugün
Küçük satranççılar madalya sevincini Başkan Tarhan'la paylaştı
Genç: AK Partili Berdibek, Meclis'te Bingöl balını tanıttıGenç - Bugün
AK Partili Berdibek, Meclis'te Bingöl balını tanıttı
Genç: Fındık fiyatı, üreticilerin yüzünü güldürüyorGenç - Bugün
Fındık fiyatı, üreticilerin yüzünü güldürüyor
Genç: Erzurum'da uzaktan çalışma yöntemiyle çağrı merkezinde 300 kişi istihdam edilecekGenç - Bugün
Erzurum'da uzaktan çalışma yöntemiyle çağrı merkezinde 300 kişi istihdam edilecek
Genç: - Kırgızistan seçim sonuçları iptal edildi- Kırgızistan'da seçim sonuçları protestoları bilançosu: ...Genç - Bugün
- Kırgızistan seçim sonuçları iptal edildi- Kırgızistan'da seçim sonuçları protestoları bilançosu: ...
Genç: - Başakşehir'de yenilikçi fikirler 7. kez yarışacakGenç - Bugün
- Başakşehir'de yenilikçi fikirler 7. kez yarışacak
Genç Namaz Vakitleri
İmsak04:50
Öğle12:11
İkindi15:26
Akşam18:01
Yatsı19:17
Genç Namaz VakitleriGenç Namaz Vakitleri
Genç Film Seansları
BİNGÖL
Yönetmen Sekiz Yüz
Tür Savaş
BİNGÖL
Yönetmen Ajan Jade Black
Tür Aksiyon
BİNGÖL
Yönetmen Bizim Semtin Çocukları
Tür Romantik
BİNGÖL
Yönetmen Cin Baskını
Tür Korku
Haberler.com’un şehir sayfaları, Türkiye’nin 81 iline ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmelerini bir arada sunuyor. Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Şehir Sayfaları’nda illere göre günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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Şu an buradasınız: Genç Haber, Genç Son Dakika Haberleri - Haberler - Genç haber sayfamızda Genç haberleri okuyabilir, Genç son dakika haberleri ve güncel Genç gelişmelerini görebilirsiniz. Genç model Yessenia Estefania, tecavüze uğradıktan sonra öldürüldü.
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