Genç Haberleri

Genç - Bugün
Ümit Milli Futbol Takımı, İngiltere maçı hazırlıklarına başladı
Aday kadro Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin İngiltere maçı aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), İrfan Can Eğribayat (Göztepe).
Genç - Bugün
Kerbela'da İran ve ABD'yi protesto eden gruba müdahale
Kerbela'da bir grup genç, Hazreti Hüseyin'in mezarının bulunduğu külliye yakınında Irak bayrağı açarak, İran ve ABD'yi protesto etmeye başladı.
Genç - Bugün
Sakarya'da bir firma yerli emniyet kemeri simülatörü üretti
Yaklaşık 3 yıl önce kurulmuş genç ve dinamik bir firmanın kendisini geliştirerek, sosyal sorumluluk projeleri yapmasının Sakarya için gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Altuğ, şöyle devam etti: "Artık gün geçtikçe trafikteki araç sayıları daha da artıyor ve bu da kaza riskinin yükselmesine sebep oluyor.
Genç - Bugün
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İtalyan ajansı Nova'ya demeç Açıklaması
Ermenistan ile Azerbaycan'a aynı düzeyde muamele edemeyeceklerinin vurgulayan Dışişleri Bakanı, şunları kaydetti: "Çünkü birincisi işgalci, ikincisi ise işgal halindeki taraftır. Uluslararası toplumun 'kurban' ile 'saldırgan' arasında bir ayrım yapmasının vakti gelmiştir. Husumete derhal son verilmesi yönündeki alışılagelmiş çağrılar yetersizdir. Basit bir ateşkesten daha fazlasına ihtiyacımız var. Ermenistan'a yayılmacılığını terk etmesi yönünde açık bir davet olmalıdır. Nitekim bugüne dek Ermenistan da bazı illerimizi 'Batı Ermenistan' olarak anmaya devam ederek, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne ilişkin çelişkili olmaya devam etmiştir. Revizyonist bu söylem Ermenistan'ın ulusal belgelerinde de mevcuttur." "Kimliklerini Türkiye karşıtlığı üzerine kurmaktadırlar" Ermeni diasporasının kendi kimliklerini Türkiye karşıtlığı üzerine kurduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Her fırsatta bunun üzerinden baskı yapmaları üzücüdür. Son zamanlarda Ermeni siyasetçileri ve kurumlarının yayımladığı sahte haberler ve çarpıtma girişimleri de bundan muaf değildir. Türk ve Azerbaycanlı yetkililer bunları güçlü bir şekilde geri çevirdi. Gerçeklerle kanıtlanmayan, tarihin çarpıtılmış bir algısından beslenen bu düşmanca yaklaşım, Türkiye ile barışçıl ilişkilere karşı koyan ve genç nesilleri zehirlemeye devam eden tarafları güçlendirmektedir.
Genç - Bugün
Son dakika haberi! Ankara Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni
Gelen son dakika haberlerine göre Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "Yüz binlerce genç yetiştiren Ankara Üniversitesi, bu bir yüzü milli ve yerli, bir yüzü küresele bakan duruşunu tavizsiz olarak devam ettirmektedir, bundan sonra da ettirecektir.
Genç - Bugün
TPAO Genel Müdür Yardımcısı Batı, 8. Karadeniz Petrol ve Gaz Konferansı'nda konuştu Açıklaması
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdür Yardımcısı Zühtü Batı, Karadeniz'de Tuna-1 kuyusunda gerçekleşen doğal gaz keşfinin önemli ve büyük olduğunu belirterek, "Şimdi hem Doğu hem de Batı Karadeniz havzalarımızdaki bloklarımızda genç rezervlerin olasılığına daha fazla odaklanacağız.
Genç - Bugün
Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, eşine 5 milyon lira boşanma tazminatı ödeyecek
Genç - Bugün
Ordu Stadı'nın koltukları takılmaya başlandı
Yürütülen çalışmalar hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ve diğer ilgililerden bilgi alan Sonel, yeşil sahada bir süre kaleye şut çekti.
Genç - Bugün
Son dakika haber: Kongo Cumhuriyeti'nde maske takmayan kadının gözaltında ölmesi protesto edildi
Epilepsi hastası genç kadının hayatını kaybetmesinden sonra Nkayi şehri sakinleri eylem yaptı.
Genç - Bugün
Son dakika haber! "Türkiye'nin Oscar"ı Kovid-19'un gölgesinde devam ediyor
Festivalde ilk olarak Atalay Taşdiken imzalı "Kar Kırmızı" filmi gösterildi. Başrollerini Mehmet Usta ile Özge Gürel'in paylaştığı ve izleyicilerin ayakta alkışladığı filmde genç bir adam olan Yusuf'un işlemediği bir suçtan hapse girdikten dokuz yıl sonra evine döndüğünde karısı ve çocuğunu araması anlatılıyor.
Genç - Bugün
Son dakika haberleri... Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya: "Gençleştirme operasyonu yaptık"
Genç - Bugün
İzmir'de 15 gün önce trafik kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti
İzmir'in Tire ilçesinde 15 gün önce trafik kazasında yaralanan 28 yaşındaki kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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- Kırgızistan seçim sonuçları iptal edildi- Kırgızistan'da seçim sonuçları protestoları bilançosu: ...
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