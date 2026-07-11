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Bingöl'de Otomobil Motorundan Alev Aldı

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Bingöl'ün Genç ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, ilçeye bağlı Yenisu köy yolu Sürekli köyü mevkisinde meydana geldi. Arif G. yönetimindeki 06 VM 654 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Yükselen dumanları fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek dışarı çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ahmet SAYILIR/GENÇ-BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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