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Bingöl'deki Sarım Çayı'nda 14 Haziran'da Kaybolan Vedat Karabulut'un Cansız Bedeni Bulundu

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Bingöl'ün Genç ilçesinde 14 Haziran'da piknik yaparken Sarım Çayı'na kapılan 36 yaşındaki Vedat Karabulut, 135 kişilik ekip tarafından yürütülen arama çalışmaları sonucunda cansız olarak bulundu.

(BİNGÖL) - Bingöl'ün Genç ilçesinde 14 Haziran'da Sarım Çayı'na kapılarak kaybolan 36 yaşındaki Vedat Karabulut'un cansız bedenine ulaşıldı.

Arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak amacıyla bulunduğu Sağgöze Köyü Kaymaz mezrasında Sarım Çayı'na kapılarak gözden kaybolan Karabulut'u arama çalışmaları Bingöl AFAD koordinasyonunda Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Erzurum ve Kahramanmaraş'tan gelen AFAD ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve çeşitli kurumlardan personelle sürdürülüyordu.

Toplam 135 kişinin görev aldığı çalışmalarda ilk günlerden itibaren yaklaşık 20 kilometrelik alan taranırken, son günlerde Karabulut'un suya düştüğü noktadan itibaren yaklaşık 4 kilometrelik bölgede yoğunlaştırılmış aramalar gerçekleştirdi.

Ekipler bugün Vedat Karabulut'un cansız bedenine ulaştı.

Karabulut'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: ANKA
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