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Yeşilçam’ın ela gözlü dilberinin son halini görenler tanıyamıyor

Yeşilçam’ın ela gözlü dilberinin son halini görenler tanıyamıyor
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Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Pembe Mutlu, yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsüyle yeniden gündeme geldi. Uzun süredir kameralardan uzak olan 71 yaşındaki oyuncunun son hali dikkat çekti.

Yeşilçam’ın sevilen kadın oyuncularından Pembe Mutlu, rol aldığı yapımlarla Türk sinemasında iz bırakan isimler arasında yer aldı. Özellikle Çiçek Abbas, Davaro ve Mavi Mavi gibi filmlerle hafızalara kazınan Mutlu, 1980’li yıllarda dönemin aranan oyuncularından biri oldu.

Oyunculuk kariyerine dergi çekimlerinin ardından adım atan Mutlu, kısa sürede yapımcıların dikkatini çekti. Çok sayıda filmde rol alan oyuncu, yaklaşık 12 yıl devam eden sinema kariyerinin ardından Yeşilçam’dan uzaklaştı.

Gerçek adı Pembe Gül olan Pembe Mutlu, 1955 yılında Denizli’de dünyaya geldi. Oyunculuğu bıraktıktan sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Mutlu, uzun yıllardır kameralardan uzak duruyor.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Yeşilçam’ın ela gözleriyle dikkat çeken isimlerinden olan Pembe Mutlu, yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsüyle yeniden gündem oldu.

71 yaşındaki oyuncunun son hali, gençlik yıllarındaki görüntüleriyle karşılaştırılırken geçirdiği değişim dikkat çekti. Mutlu’yu görenler ünlü oyuncuyu tanımakta zorlandı.

Kaynak: Haberler.com
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