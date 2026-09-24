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Bingöl Genç'te Tatvan-Elazığ treni otomobile çarptı, otomobildeki 1 kişi yaralandı

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Bingöl Genç'te Tatvan-Elazığ treni otomobile çarptı, otomobildeki 1 kişi yaralandı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde Tatvan-Elazığ seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçitte otomobile çarptı. Kazada otomobildeki 1 kişi yaralandı; yaralı Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde yolcu treni hemzemin geçitte otomobile çarptı. Kazada otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Genç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Garip Caddesi'nde meydana geldi. Tatvan-Elazığ seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçitte sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobile çarptı. Kazada otomobildeki 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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