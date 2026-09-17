Bingöl’de 4 kilo 450 gram esrar ele geçirildi

Bingöl’de 4 kilo 450 gram esrar ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl’ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada 4 kilo 450 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. Şüpheliler, sevk edildikleri adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı