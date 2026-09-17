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Bingöl’de 4 kilo 450 gram esrar ele geçirildi

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Bingöl’de 4 kilo 450 gram esrar ele geçirildi
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Bingöl’ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada 4 kilo 450 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. Şüpheliler, sevk edildikleri adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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