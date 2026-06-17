Çayda kaybolan Vedat'ı arama çalışmaları 4'üncü gününde

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde Sarım Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan Vedat Karabulut'u (34) arama çalışmaları, 4'üncü gününde de sürüyor.

Olay, 14 Haziran'da Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyü Kaymaz mezrası ile Diyarbakır'ın Lice ilçesi arasındaki Sarım Çayı'nda meydana geldi. Piknik yapmak için Diyarbakır'dan arkadaşları ile bölgeye gelen Vedat Karabulut, suya girdi. Bir süre sonra suyun karşısına geçmeye çalışırken akıntıya kapılan Karabulut, gözden kayboldu. İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Karabulut'un bulunması için başlatılan çalışmalara; Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler ile Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de destek veriyor.

AKINTIYA KAPILMA ANI KAMERADA

Öte yandan Karabulut'un akıntıya kapılarak sürüklendiği anlara ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Karabulut'un çayda sürüklendiği, birkaç arkadaşının akıntıya rağmen suya atlayarak kurtarmaya çalıştığı, ancak Karabulut'un bir süre sonra gözden kaybolduğu görüldü.

KAYMAKAM BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Arama çalışmalarını yerinde takip eden Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, bölgede incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı. Kaymakam Güzel, Karabulut'un ailesiyle de görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Çalışmaların, kaymakamlık koordinasyonunda aralıksız devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı