Bingöl'de inşaatın asansör boşluğuna düşen 2 inek kurtarıldı
Bingöl'ün Genç ilçesinde inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen 2 inek, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen 2 inek, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, Genç ilçesi Kültür Mahallesi Küpar Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna 2 ineğin düştüğünü görenler, durumu ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Bingöl AFAD ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılan 2 inek, sahibine teslim edildi.
Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Ahmet SAYILIR/GENÇ (Bingöl),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı