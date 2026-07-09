Bingöl'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Genç ilçesine bağlı Yayla köyü kırsalındaki ormanlık alanda, öğleden sonra henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede yangının yeniden alevlenme riskine karşın soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı