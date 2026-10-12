Bingöl Genç'te otomobil bariyere çarptı; 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bingöl Genç'te otomobil bariyere çarptı; 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'ün Genç ilçesinde, 59 AFT 652 plakalı otomobilin Genç Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Genç Devlet Hastanesine, cenazeler ise hastanenin morguna götürüldü.
Bingöl'ün Genç ilçesinde, bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 59 AFT 652 plakalı otomobil, Genç Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Genç Devlet Hastanesine, cenazeler ise hastanenin morguna götürüldü.
Kaynak: AA