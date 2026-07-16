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Apartman boşluğuna düşen sığırcık kurtarıldı

Apartman boşluğuna düşen sığırcık kurtarıldı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde bir apartman boşluğuna düşen sığırcık kuşu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde apartman boşluğuna düşen sığırcık kuşu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay, Genç ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın boşluğuna düşen sığırcık kuşunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla sığırcık kuşunu bulunduğu yerden kurtarıp doğaya saldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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