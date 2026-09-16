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Bingöl'de orman yangını kontrol altına alındı

Bingöl'de orman yangını kontrol altına alındı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bingöl Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeniyazı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 35 personelle müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına aldı.

Bölgede çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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