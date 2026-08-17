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Bingöl Valisi Kepçeli Köyünde Vatandaşlarla Buluştu

Bingöl Valisi Kepçeli Köyünde Vatandaşlarla Buluştu
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Bingöl Valisi Cahit Çelik, Genç ilçesine bağlı Kepçeli köyünü ziyaret ederek vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi. Köyün mevcut durumu, ihtiyaçları ve yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, Vali Çelik istişare ve yerinde tespit çalışmalarına önem verdiklerini belirtti.

Bingöl Valisi Cahit Çelik, Genç ilçesine bağlı Kepçeli köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve beklentilerini dinledi.

Bingöl Valisi Cahit Çelik, Genç ilçesine bağlı Kepçeli köyünü ziyaret ederek köy sakinleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyarette vatandaşların talep ve beklentileri dinlenirken, köyün mevcut durumu, ihtiyaçları ve yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Ziyaret kapsamında köyün genel durumu, vatandaşların beklentileri ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Vali Çelik, vatandaşlarla istişare içerisinde olmaya ve köylerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye önem verdiklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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