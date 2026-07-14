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Anız yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor

Anız yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan anız yangınına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor. Yangının çevreye sıçramaması için çalışmalar sürüyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan anız yangınına itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Olay, Genç ilçesine bağlı Garip ile Tekören köyleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürerken, alevlerin çevredeki alanlara sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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