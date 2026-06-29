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Bingöl'de örtü yangını söndürüldü

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Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında çıkan örtü yangını, orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Gerçekli köyü kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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