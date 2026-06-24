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BİNGÖL'DE ÇAYDA AKINTIYA KAPILAN VEDAT'I ARAMA ÇALIŞMALARI 10'UNCU GÜNÜNDE

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Bingöl'ün Genç ilçesinde Sarım Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan Vedat Karabulut'u arama çalışmaları, 135 personelle 10. gününde devam ediyor.

1) BİNGÖL'DE ÇAYDA AKINTIYA KAPILAN VEDAT'I ARAMA ÇALIŞMALARI 10'UNCU GÜNÜNDE

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde Sarım Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan Vedat Karabulut'u (34) arama çalışmaları 10'uncu gününde 135 personelle sürüyor.

Olay, 14 Haziran'da Genç ilçesi Sağgöze köyü Kaymaz mezrası ile Diyarbakır'ın Lice ilçesi arasındaki Sarım Çayı'nda meydana geldi. Piknik yapmak için Diyarbakır'dan arkadaşlarıyla bölgeye gelen Vedat Karabulut, suya girdi. Bir süre sonra çayın karşısına geçmeye çalışırken akıntıya kapılan Karabulut, gözden kayboldu. Vedat Karabulut'un akıntıya kapılıp sürüklendiği anlara ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Karabulut'un çayda sürüklendiği, birkaç arkadaşının akıntıya rağmen suya atlayıp kurtarmaya çalıştığı, ancak Vedat Karabulut'un bir süre sonra kaybolduğu görüldü.

ARAMA ÇALIŞMALARI 135 PERSONELLE SÜRÜYOR

Karabulut'un bulunması için Bingöl AFAD koordinesinde başlatılan çalışmalara, Bingöl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama-Kurtarma ekipleri de destek veriyor. Arama çalışmalarının, 10'uncu gününde 135 personelle devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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