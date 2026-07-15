Bingöl'de yol kenarında çıkan yangın söndürüldü
Bingöl'ün Genç ilçesinde yol kenarında çıkan otluk ve ağaçlık alan yangını, itfaiye, orman işletme ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Bingöl'ün Genç ilçesinde yol kenarında çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Olay, Genç ilçesi Servi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında bulunan otluk ve ağaçlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapılırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı