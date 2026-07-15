Bingöl'de yol kenarında çıkan yangın söndürüldü

Bingöl'ün Genç ilçesinde yol kenarında çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Genç ilçesi Servi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında bulunan otluk ve ağaçlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapılırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı