Haberler

Bingöl'de yol kenarında çıkan yangın söndürüldü

Bingöl'de yol kenarında çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Genç ilçesinde yol kenarında çıkan otluk ve ağaçlık alan yangını, itfaiye, orman işletme ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde yol kenarında çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Genç ilçesi Servi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında bulunan otluk ve ağaçlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapılırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cüler fırsat kolluyor

Karanlık gecenin yıl dönümünde Erdoğan'dan kritik uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı

Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı
Mersin'de kayıp olarak aranan kişi kimlik kontrolünde bulundu

Denizde kaybolan adam akılalmaz bir yerde bulundu
Ankara'da korkunç kaza! EGO otobüsü iş yerine daldı, çok sayıda yaralı var

EGO otobüsü iş yerine daldı, çok sayıda yaralı var
Gittiği piknikte canından oldu: Serinlemek için ırmağa giren adam boğularak öldü

Piknikten acı haber geldi! Serinlemek için ırmağa giren adam boğuldu
Şanlıurfa'da film sahnesi gibi olay: Hemşire kıyafeti giyerek hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı

Sadece filmlerde olur sanmayın! Hemşire kıyafeti giyerek bunu yaptı
Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar

Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal hayatını kaybetti

Deniz Baykal'ın hayatını adadığı isimden acı haber geldi