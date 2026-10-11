Haberler

Bingöl'de pikap ile çarpışan midibüs devrildi, 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl-Diyarbakır kara yolu Eski Genç yolu mevkiinde pikap ile çarpışan midibüs devrildi. Kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı; yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bingöl'de pikapla çarpışan midibüs devrildi. Kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Diyarbakır kara yolu Eski Genç yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 DA 424 plakalı pikap ile 21 ADE 105 plakalı midibüsün çarpışması sonucu midibüs devrildi. Kazada, biri ağır 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kavşakta feci kaza! İki araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Feci kazada araçlar bu hale geldi! 5 yaralı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16 aylık takip, 120 adrese şafak baskını! 'Yıkamacılar' çetesi çökertildi: Elebaşı dahil 73 tutuklama

Vatandaşa kan kusturan çete çökertildi! Adreslerden cephanelik çıktı
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı! Hayranları siteye akın etti

Ünlü oyuncu özel görüntülerini abonelere açtı! Site çöktü
Bakkaldan doktora herkesi ilgilendiriyor! Milyonlara e-tebligat zorunluluğu geldi

Bakkaldan doktora milyonları ilgilendiriyor! Artık zorunlu hale geldi
Esenyurt soruşturmasında rüşvet ifadeleri: Makam odasında 9 milyon TL verdim

Esenyurt'ta rüşvet ifadeleri: Makam odasında 9 milyon TL verdim
Rus teknoloji devi İHA'larla vuruldu! Faaliyetler tamamen durdu

Dünyaca ünlü teknoloji devi İHA'larla vuruldu! Tüm sistem durdu
Ajda Pekkan, Tuzlu Kahve’ye konuk oldu! Kovboy kıyafetiyle halay çekti

Süperstar kovboy kıyafetini giydi, halayın başına geçti!
İkiz gibiler! Eren Elmalı ve Carlos Alcaraz arasında dikkat çeken benzerlik

Görenleri hayrete düşürdüler!