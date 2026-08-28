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Bingöl'de Düğün Dönüşü Uçurum Kazası: 4 Ölü, 5 Yaralı

Bingöl'de Düğün Dönüşü Uçurum Kazası: 4 Ölü, 5 Yaralı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde düğün dönüşü hafif ticari aracın 600 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Cenazeler toprağa verilirken, soruşturma sürüyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düğün dönüşü hafif ticari aracın yaklaşık 600 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden 2'si çocuk, 4 kişinin cenazesi toprağa verildi. Kazada yaralanan 5 kişinin ise tedavisi sürüyor.

600 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI

Kaza, gece saatlerinde Genç ilçesine bağlı Servi Yazılı köyü yakınlarında meydana geldi. Düğünden döndükleri öğrenilen Mehmet Akgönül (21) yönetimindeki 23 ABR 942 plakalı hafif ticari araç, Yatansöğüt köyünden Yazılı köyü yönüne ilerlediği sırada sürücüsünün kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç, yaklaşık 600 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, zorlu arazi koşullarında araçtaki kişilere ulaşmak için çalışma başlattı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı incelemede, araçtaki sürücü Mehmet Akgönül ile Hasan Bingöl (21), Barış Ayvaz (15) ve Osman Aslan'ın (10) yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazada yaralanan İ.A. (24), C.T. (15), B.A. (19), M.A. (21) ve A.B. (17) ise ekiplerin çalışmasıyla uçurumdan çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi'ne, buradan da Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri, Genç Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Mehmet Akgönül'ün cenazesi Günkondu köyünde, Hasan Bingöl, Barış Ayvaz ve Osman Aslan'ın cenazeleri ise Yatansöğüt köyünde toprağa verildi.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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