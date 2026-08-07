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Bingöl'deki okul inşaatında kusur giderilecek

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Bingöl Valiliği, Genç'teki 16 derslikli İnönü Ortaokulu inşaatında lokal imalat kusuru tespit edildiğini, iyileştirmenin yüksek mukavemetli grout harcıyla yapılacağını ve yapısal güvenliğin etkilenmeyeceğini açıkladı.

Bingöl Valiliği, Genç ilçesinde yapımı devam eden 16 derslikli İnönü Ortaokulu inşaatında tespit edilen lokal imalat kusurunun giderileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde okul inşaatına ilişkin paylaşımlar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

İnşaatın zemin kat beton dökümünün teknik şartnamelere uygun şekilde C30/35 dayanım sınıfında hazır beton kullanılarak gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kalıp sökümünün ardından yangın merdiveni çevresindeki bazı perde başlıklarında betonun tam yerleşmemesine bağlı lokal segregasyon ve boşluklar tespit edilmiştir. Bingöl İl Özel İdaresi kontrolörlerince yapılan teknik incelemelerde, söz konusu durumun lokal bir imalat kusuru olduğu değerlendirilmiş, gerekli iyileştirmenin akışkan özellikte yüksek mukavemetli grout harcı kullanılarak gerçekleştirileceği belirlenmiştir. İyileştirme çalışmaları Bingöl İl Özel İdaresinin kontrol ve denetiminde yürütülecek olup, teknik değerlendirmeler doğrultusunda çalışmalar tamamlandığında yapının taşıyıcı sistemi ve yapısal güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk oluşmayacağı tespit edilmiştir."

Kaynak: AA
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