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Bingöl'de otomobil takla attı: 3 yaralı

Bingöl'de otomobil takla attı: 3 yaralı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Genç ilçesi Çayağzı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 12 AY 205 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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