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Bingöl'de çayda akıntıya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

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Bingöl'ün Genç ilçesinde piknik sırasında girdiği Sarım Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan 33 yaşındaki Vedat Karabulut'u arama çalışmaları, 9 gündür 130 personel ve çok sayıda ekip tarafından sürdürülüyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çayda akıntıya kapılarak kaybolan 33 yaşındaki Vedat Karabulut'u arama çalışmaları devam ediyor.

Piknik yapmak için arkadaşlarıyla 14 Haziran'da Diyarbakır'dan Sağgöze köyünün Kaymaz mezrası mevkisine gelen ve akşam saatlerinde karşıya geçmek amacıyla girdiği Sarım Çayı'nda akıntıya kapılan Karabulut için ekipler seferber oldu.

Çalışmalar, 130 personelin katılımıyla Bingöl, Diyarbakır, Muş AFAD, Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Su Altı Arama Kurtarma, Elazığ ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirlikleri, Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ve güvenlik korucularınca sürdürülüyor.

Ekipler, 9 gündür sürdürdükleri arama çalışmalarında yaklaşık 30 kilometrelik alanı taradı ancak bir sonuç alamadı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş
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