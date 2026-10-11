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Bingöl Genç'te midibüs ile pikap çarpıştı, kazada 12 kişi yaralandı

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Bingöl Genç'te midibüs ile pikap çarpıştı, kazada 12 kişi yaralandı
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Bingöl’ün Genç ilçesinde midibüs ile pikabın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Kazada devrilen midibüsün bulunduğu bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralılar Genç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde midibüs ile pikabın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 21 ADE 105 plakalı midibüs ile 12 DA 424 plakalı pikap, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Genç Viyadüğü mevkisinde çarpıştı.

Kaza sonrası midibüs devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlardaki 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Genç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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