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Bingöl Genç'te havalandırma boşluğuna düşen 3 güvercin itfaiyece kurtarıldı

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Bingöl'ün Genç ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğuna düşen 3 güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kültür Mahallesi'ndeki olayda mahsur kalan güvercinlerin sağlık durumu kontrol edilerek doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Havalandırma boşluğuna düşen 3 güvercin kurtarıldı

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğuna düşen 3 güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak yeniden doğaya bırakıldı.

Olay, Genç ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın havalandırma boşluğuna düşen güvercinleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Genç Belediyesi itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla havalandırma boşluğunda mahsur kalan 3 güvercini kurtardı. Sağlık durumları kontrol edilen güvercinler, ekipler tarafından doğal yaşam alanlarına salındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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