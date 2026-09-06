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Bingöl'de orman yangını kontrol altında

Bingöl'de orman yangını kontrol altında
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Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bingöl Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dikpınar köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 arazöz, ilk müdahale aracı, helikopter ve 15 personelle müdahale edildi. Bir madencilik şirketi de iş makineleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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