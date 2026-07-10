Bingöl Genç Kaymakamı Muhammed Burak Akköz göreve başladı

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile Bingöl'ün Genç ilçesine atanan Kaymakam Muhammed Burak Akköz, görevine başladı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde kaymakam olarak görev yapan Akköz, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bingöl'ün Genç ilçesine atandı. Hükümet Konağı önünde kurum amirleri tarafından karşılanan Kaymakam Muhammed Burak Akköz, karşılama programının ardından Kaymakamlık toplantı salonunda kurum amirleriyle bir araya geldi. Toplantıda kamu kurumlarının yürüttüğü çalışmalar hakkında ilk değerlendirmeleri alan Akköz'e, kurum amirleri sorumluluk alanları ve ilçede yürütülen hizmetlere ilişkin bilgi verdi. Görevine başlamasının ardından değerlendirmede bulunan Kaymakam Muhammed Burak Akköz, yeni görevinin Genç ilçesi ve Bingöl için hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı