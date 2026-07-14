Haberler

Yangına müdahale eden 4 personel dumandan etkilendi

Yangına müdahale eden 4 personel dumandan etkilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Genç ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangında yüzlerce dönüm arazi zarar gördü, dumandan etkilenen 4 personel hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan arazi yangınına müdahale sırasında dumandan etkilenen 4 personel, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, Genç ilçesine bağlı Büyüktekören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle buğday ekili tarlada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için büyük mücadele verdi. Yangında yüzlerce dönüm arazi zarar görürken 4 personel ise dumandan etkilendi. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 4 personele olay yerinde ilk müdahale yapıldığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü

Gözü dönen şahıs, annesinin ve kız kardeşinin boğazını kesti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağlık teknisyeninin kahreden ölümü: Sarı kantaron toplarken kayalıklardan düştü

Sağlık teknisyeninin kahreden ölümü: Sarı kantaron toplarken...
1 yılda böyle çöküş görülmedi! Sen bu hallere nasıl düştün Jhon Duran?

1 yılda böyle çöküş görülmedi! Sen bu hallere nasıl düştün Jhon Duran?
İspanya'da Sanchez hükümetini sarsan yolsuzluk davasında başbakanın kardeşine 9 yıl men cezası

Çember gittikçe daralıyor: Başbakanın kardeşine 9 yıl men cezası
Berat Albayrak o geceyi ilk kez anlattı: 15 Temmuz'da havada neler oldu?

Berat Albayrak o geceyi ilk kez anlattı: 15 Temmuz'da havada neler oldu?
Greenwood, Fenerbahçe için dünyaca ünlü teknik adamın telefonlarını açmadı

Fener'e gelebilmek için dünyaca ünlü hocanın telefonlarını açmamış
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Karısını yatakta başkasıyla basan koca öfkeden deliye döndü

Karısını yatakta başkasıyla basan koca deliye döndü