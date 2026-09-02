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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Bingöl'ün Genç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Genç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 kilo 73 gram esrar, 10 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca, tabanca fişeği ve hassas terazi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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