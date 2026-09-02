Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Bingöl'ün Genç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Genç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 3 kilo 73 gram esrar, 10 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca, tabanca fişeği ve hassas terazi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA