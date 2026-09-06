Bingöl'de orman yangını kontrol altına alındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Dikpınar köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 helikopter, 2 iş makinesi ve 15 personelle müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı