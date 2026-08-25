Bingöl'de İki Ayrı Yangın Kontrol Altına Alındı
Bingöl'ün Genç ilçesinde sabah saatlerinde Yayla köyünde çıkan yangına ekipler hızla müdahale etti. Yangın, evlere sıçramadan söndürülürken, Çaytepe'den gelen ihbar üzerine de ekipler alevlerin evlere ulaşmasını önledi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bingöl'de meydana gelen iki ayrı yangına ekipler tarafından müdahale edildi.
Sabah saatlerinde Genç ilçesi Yayla köyünde çıkan yangına ekipler kısa sürede müdahale etti. Yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ardından Çaytepe'den gelen yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlerin evlere ulaşmasını önledi. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı