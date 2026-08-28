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Bingöl'de uçuruma yuvarlanan araçta 4 ölü, 5 yaralı

Bingöl'de uçuruma yuvarlanan araçta 4 ölü, 5 yaralı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde hafif ticari araç kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, cenazeler otopsi için morga götürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 23 ABR 942 plakalı hafif ticari araç, Yatansöğüt köyü yolunda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde araçtaki B.A, M.A, O.A. ve H.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 5 kişi ise Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenazeler, otopsi için hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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