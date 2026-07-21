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Bingöl'de çıkan bahçe yangını büyümeden söndürüldü

Bingöl'de çıkan bahçe yangını büyümeden söndürüldü
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Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan bahçe yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan bahçe yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Genç ilçesi Kum Ocakları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle bahçelik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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