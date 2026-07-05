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Ortaokul öğrencilerinden Zazaca klip: "Tij" yayımlandı

Ortaokul öğrencilerinden Zazaca klip: 'Tij' yayımlandı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde Zazaca öğretmeni İsmail Yıldız öncülüğünde ortaokul öğrencileri, 'Tij' (Güneş) adlı Zazaca klip hazırladı. Grup Estare'nin ikinci çalışması olan eser, umut ve aydınlık mesajları verirken Zazaca'nın yaşatılmasına katkı sunmayı hedefliyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde Zazaca öğretmeni İsmail Yıldız öncülüğünde ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan "Tij" (Güneş) adlı Zazaca klip yayımlandı.

Genç ilçesinde Zazaca öğretmeni İsmail Yıldız'ın öncülüğünde kurulan ve ortaokul öğrencilerinden oluşan Grup Estare, daha önce büyük ilgi gören "Estari Tari" eserinin ardından ikinci çalışması olan "Tij"i dinleyicilerle buluşturdu. Söz ve müziği İsmail Yıldız'a ait olan eser, öğrenciler tarafından seslendirilirken klipte umut, aydınlık ve geleceğe dair mesajlar verildi.

Klipte yer alan öğrencilerden Melek Zeynep Nazlı, "Bu şarkıya çok emek verdik. Yeni şeyler keşfettik, yeni tecrübeler edindik, özgüvenimiz gelişti, yeni arkadaşlar edindik" dedi.

Projede yer alan öğrencilerden Muhammet Elyasa Alabay ise "Bu şarkıda yer almak benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Çok emek verdik, birçok yere gidip geldik. En önemlisi de burada yeni arkadaşlıklar kurduk. Bu çalışma beni gerçekten çok mutlu etti" diye konuştu.

Zazaca öğretmeni İsmail Yıldız da çalışmalarının temel amacının Zazaca'nın yaşatılmasına katkı sunmak olduğunu belirterek, "8 yıldır Bingöl'ün Genç ilçesinde Zazaca öğretmenliği yapıyorum. Zazaca eskisi gibi konuşulmuyor. Çocuk şarkıları da Zazaca'da çok az. Amacımız hem çocuklara yönelik yeni eserler üretmek hem de Zazaca için kalıcı çalışmalar yapmak. Bu nedenle böyle bir proje ortaya çıktı. 'Tij', bizim ikinci çalışmamız" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan klibin, Zazaca'nın gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunması hedefleniyor. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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