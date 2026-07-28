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Bingöl'de nehir adacığında mahsur kalan kişi kurtarıldı

Bingöl'de nehir adacığında mahsur kalan kişi kurtarıldı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde Murat Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi sonucu adacıkta mahsur kalan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde Murat Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi sonucu adacıkta mahsur kalan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Murat Nehri kıyısında piknik yaptığı sırada baraj kapaklarının açılmasının ardından bir kişi adacıkta mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu mahsur kalan kişi, bot yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Paylaşımda, vatandaşların baraj ve akarsu çevresinde vakit geçirirken su seviyesindeki ani değişimlere karşı dikkatli olmaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

Kaynak: AA
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