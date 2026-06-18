Ücretsiz eğitim merkezi kurup, öğrencileri sınavlara hazırlıyorlar

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, Zıkte Sürdürülebilir Kalkınma Platformu tarafından oluşturulan Murat Eğitim Merkezi, öğrencileri ücretsiz olarak sınavlara hazırlıyor.

Kentte Zıkte aşiretinin bir süre önce kurduğu Zıkte Sürdürülebilir Kalkınma Platformu, öğretmenlerden gelen öneriler doğrultusunda gönüllülük esasına dayalı Murat Eğitim Merkezi'ni faaliyete geçirdi. Yaklaşık 8 ay önce kurulan merkezde öğrenciler sınavlara ücretsiz olarak hazırlanıyor. Platform Başkanı Mehmet Atalay, gönüllülük esaslı ücretsiz etüt merkezi ve okuma salonu oluşturduklarını söyledi. Atalay, "Merkezimizde LGS, YKS-TYT ve KPSS'ye hazırlanan öğrencilerimize destek veriyoruz. Çalışmalarımızı gönüllü öğretmenlerimizin katkıları ve hayırseverlerin destekleriyle sürdürüyoruz" dedi.

'HER HAFTA 160 ÖĞRENCİ DENEME SINAVINA KATILIYOR'

Murat Eğitim Merkezi Yöneticisi Erkan Gören ise merkez bünyesinde düzenli olarak ücretsiz deneme sınavları gerçekleştirdiklerini belirterek, "Genç ilçemizde KPSS, AGS, lisans ve ön lisans öğrencilerine yönelik ücretsiz deneme sınavları düzenliyoruz. Her hafta yaklaşık 160 öğrencimiz bu sınavlara katılarak eksiklerini görme ve gerçek sınav atmosferini yaşama fırsatı buluyor. Öğrenci sayımızın önümüzdeki süreçte daha da artmasını bekliyoruz. Öğrencilerimiz sabah kahvaltılarını yaptıktan sonra ders çalışmalarına başlıyor. Gün boyunca planlı şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Evi uzak olan öğrencilerimiz merkezimizin mutfağını kullanarak yemeklerini hazırlayabiliyor. Gün içerisinde çeşitli ikramlarla da öğrencilerimizin motivasyonunu yüksek tutmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Merkezde her gün 20-25 KPSS öğrencisi ile yaklaşık 10 TYT öğrencisinin düzenli olarak ders çalıştığını kaydeden Gören, geçen haftaya kadar 25 LGS öğrencisinin de gönüllü öğretmenlerin desteğiyle sınava hazırlandığını söyledi. Deneme sınavlarının tamamının ücretsiz olduğunu belirten Gören, her hafta bir öğretmen, esnaf veya hayırseverin sınav sponsoru olarak eğitime katkı sunduğunu belirtti.

'TOPLU ÇALIŞMA ORTAMI MOTİVASYONUMUZU ARTIRIYOR'

KPSS'ye hazırlanan Funda Şahin, merkezde düzenli deneme sınavlarına katıldıklarını ve planlı çalışma ortamında eğitim gördüklerini ifade ederek, "Toplu çalışma ortamı motivasyonumuzu artırıyor. Hocalarımızın desteğiyle verimli bir süreç geçiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Ön lisans KPSS'ye hazırlanan Alican Gerboğa ise merkezin kendilerine ücretsiz deneme ve çalışma ortamı sunduğunu belirterek, imkanlardan memnun olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı