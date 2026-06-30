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Seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı

Seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde seyir halindeki bir tırın lastiklerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde seyir halindeki tırın lastiklerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Genç ilçesi Doğanca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'dan Bingöl istikametine seyir halinde olan tırın lastikleri henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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