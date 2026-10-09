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Bingöl Genç'te havalandırmaya düşen 3 güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Bingöl Genç'te havalandırmaya düşen 3 güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Bingöl'ün Genç ilçesi Kültür Mahallesi'nde dün akşam bir binanın havalandırma boşluğuna düşen 3 güvercin, ev sahibinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan güvercinler daha sonra doğaya salındı.

Bingöl'de bir binanın havalandırma boşluğuna düşen 3 güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Genç ilçesi Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın havalandırma boşluğuna düşen 3 güvercini fark eden ev sahibinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan güvercinler, daha sonra doğaya salındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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