Bingöl Genç'te havalandırmaya düşen 3 güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Bingöl Genç'te havalandırmaya düşen 3 güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'ün Genç ilçesi Kültür Mahallesi'nde dün akşam bir binanın havalandırma boşluğuna düşen 3 güvercin, ev sahibinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan güvercinler daha sonra doğaya salındı.
Bingöl'de bir binanın havalandırma boşluğuna düşen 3 güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Genç ilçesi Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın havalandırma boşluğuna düşen 3 güvercini fark eden ev sahibinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan güvercinler, daha sonra doğaya salındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı