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Bingöl'de otomobil bariyere çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

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Bingöl'de otomobil bariyere çarptı: 2 ölü, 2 yaralı Haber Videosunu İzle
Bingöl'de otomobil bariyere çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
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Bingöl-Diyarbakır kara yolu üzerindeki Genç Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bingöl Genç Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

OTOMOBİLDEKİ İKİ KİŞİ CAN VERDİ

Kaza, Bingöl-Diyarbakır kara yolu üzerindeki Genç Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 59 AFT 652 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGoethegitme:

Emniyet kemeri;)

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