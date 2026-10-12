Bingöl'de otomobil bariyere çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Bingöl'de otomobil bariyere çarptı: 2 ölü, 2 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl-Diyarbakır kara yolu üzerindeki Genç Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Bingöl Genç Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
OTOMOBİLDEKİ İKİ KİŞİ CAN VERDİ
Kaza, Bingöl-Diyarbakır kara yolu üzerindeki Genç Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 59 AFT 652 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.