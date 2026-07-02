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Bingöl'de klima yüklü kamyonet alev alev yandı

Bingöl'de klima yüklü kamyonet alev alev yandı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde klima yüklü bir kamyonette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç ve klimalar kullanılamaz hale geldi.

Bingöl'de klima yüklü kamyonet alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç ve klimalar kullanılamaz hale geldi.

Olay, Bingöl'ün Genç ilçesi Tapantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, klima yüklü kamyonette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden sürücü, araca sağa çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, kamyonet ve klimalar kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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