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Bingöl'de seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Bingöl'de seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
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Bingöl'ün Genç ilçesinde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev alan otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Genç ilçesi Çaytepe-Dereköy grup yolu ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki A.G. kontrolündeki 06 VM 654 otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ardından bölgede soğutma çalışması yapılırken, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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