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Bingöl Valisi Çelik, Genç'te 818 seyirci kapasiteli spor salonu inşaatını inceledi

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Bingöl Valisi Çelik, Genç'te 818 seyirci kapasiteli spor salonu inşaatını inceledi
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Bingöl Valisi Cahit Çelik, Genç'te yapımı süren spor salonu inşaatını inceledi. Çelik, 818 seyirci kapasiteli tesisin önümüzdeki yıl eylülden önce tamamlanmasının hedeflendiğini ve ilçenin spor altyapısına katkı sağlayacağını söyledi.

Bingöl Valisi Cahit Çelik, Genç ilçesinde yapımı devam eden spor salonu inşaatında incelemelerde bulundu.

İlçede yapımı süren spor salonunun inşaat alanını gezen Çelik, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Çelik, burada yaptığı açıklamada, inşaat çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü, tesisin önümüzdeki yıl eylül ayından önce tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Tesisin ilçenin spor altyapısına önemli katkı sağlayacağını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Uluslararası standartlarda güzel bir kapalı spor salonu yapıyoruz. İçerisinde voleybol, basketbol, hentbol ve hokey oynanabilecek. Bünyesindeki küçük salonlarımızda da çocuklarımız ve gençlerimiz spor yapma imkanı bulacak. Bu proje, özellikle ilimizin spor alanındaki altyapısını güçlendirmeye yönelik güzel projelerden bir tanesi. İnşallah önümüzdeki yıllarda isteğimiz ve dileğimiz sadece bununla sınırlı kalmayıp, Genç ilçemize güzel bir yüzme havuzu da kazandırmaktır. Bunun için çalışacağız. Bu yerleşke, hem futbol sahası hem de kapalı spor salonuyla birlikte ilçemize uzun yıllar güzel bir şekilde hizmet edecektir."

Toplam 3 bin 906 metrekare kapalı alana sahip olacak tesis, 818 seyirci kapasitesiyle ilçenin spor altyapısına önemli katkı sağlayacak.

84 milyon lira ihale bedeliyle yapımı gerçekleştirilen spor salonunda basketbol, voleybol ve hentbol müsabakalarının yapılabileceği ana sahanın yanı sıra 4 takım soyunma odası, 2 hakem odası, 5 antrenman salonu ve 5 idari ofis bulunacak.

İlkyardım, gözlemci ve masa görevlileri için de ayrı bölümlerin yer alacağı tesisin idari binasında 2 katın kaba inşaatı tamamlandı.

Kaynak: AA
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