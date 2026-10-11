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Bingöl-Diyarbakır kara yolunda midibüs ile kamyonet çarpıştı, 12 kişi yaralandı

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Bingöl-Diyarbakır kara yolunda midibüs ile kamyonet çarpıştı, 12 kişi yaralandı
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Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Eski Genç yolu mevkisinde yolcu midibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs yan yattı; yaralılar, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

BİNGÖL'de yolcu midibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Bingöl- Diyarbakır kara yolunun Eski Genç yolu mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 21 ADE 105 plakalı yolcu midibüsü ile 12 DA 424 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs yan yatarken, 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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