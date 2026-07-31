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Bingöl'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır, 10 yaralı

Bingöl'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır, 10 yaralı
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BİNGÖL'ün Genç ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır, 10 kişi yaralandı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır, 10 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Genç ilçesine bağlı Sarısaman köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 23 LA 413 plakalı otomobil ile 58 YC 188 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Her iki araçtaki 10 yaralı UMKE ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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